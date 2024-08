Pacchetto bonus figli a carico: ben 11.000 euro all’anno alle famiglie, guida alla domanda

Arriva un bonus figli da 11.000 euro all’anno per le famiglie. Ecco come richiedere questo ricco sussidio che arriva dal Governo.

Diventare genitori comporta tantissime spese. E’ comprensibile che ai tempi di oggi poche persone scelgono di mettere al mondo un bambino. Fare figli comporta molte spese nel nostro Paese e spesso difficoltà a conciliare lavoro e maternità, il che comporta l’impoverimento della famiglia. Purtroppo nessun Governo è riuscito finora a superare gli ostacoli che portano le madri a rinunciare o perdere il lavoro dopo la nascita di un figlio.

L’unica possibilità di tutela economica, dunque, resta quella dei bonus. L’attuale Governo è quello che ha emanato più bonus e agevolazioni economiche per i genitori, in particolare nel primo anno di vita dei figli. Questi bonus per bambini possono arrivare anche a 11mila euro all’anno. Sono benefici che non solo aiutano a coprire le spese di cura ed educazione nei primi anni di vita del bimbo, ma mirano anche a incentivare la natalità.

Bonus da 11mila euro: ecco di cosa si tratta?

Ci sono dei bonus che fanno somma e che possono arrivare a 11mila euro per le famiglie. Dunque sono cumulabili in alcune condizioni di basso ISEE. Sono una fucina di assegni che possono beneficiare le famiglia che si trovano in difficoltà economiche, che vanno dall’assegno unico al bonus asili nido. In questo articolo vi spiegheremo in cosa consistono questi bonus e come richiederli.

Il primo è l’Assegno Unico che può arrivare a 5.433,40 Euro all’anno ed è il beneficio economico più significativo. L’importo varia in base all’ISEE della famiglia. Se entrambi lavorano è prevista una maggiorazione di 34,10 euro al mese che corrispondono a 404,2 euro annui. Anche se il figlio è disabile e non autosufficiente c’è una maggiorazione di 119.60 euro al mese.

Un altro ghiotto bonus è quello per l’asilo nido, fino a 3.600 euro all’anno che è destinato in base all’ISEE a contribuire per le spese dei nidi. Anche l’assegno di maternità è una misura importante che può essere richiesta al Comune e arriva a 2.020,85 euro l’anno.

E’ destinata alle mamme che non hanno diritto all’indennità di maternità INPS come disoccupate o lavoratrici con contratti che non prevedono contributi. Sono fino ai 400 euro, così come i bonus latte artificiale fino ai 400 euro all’anno, che è destinato a famiglie con ISEE fino ai 30mila euro dove la mamma non può allattare.