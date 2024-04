Ottime notizie per chi ha un televisore Samsung o LG: disponibile un regalo

Ci sono ottime notizie per chi è in possesso di un televisore Samsung o LG. C’è un regalo disponibile e in arrivo, di cosa si tratta.

Sempre più persone negli ultimi anni decidono di puntare su televisori che siano sempre più performanti. Sia dal punto di vista della connettività, con le funzioni Smart utili per poter scaricare e utilizzare le app di streaming, che da quello della qualità di visione. E lo sanno bene anche le grandi aziende, che propongono modelli con lo standard fisso del 4K, dell’UHD, dell’HDR e via dicendo.

Ma non è finita qui, perché dovete anche sapere che spesso vengono messe in campo opere di fidelizzazione per convincere ancor più utenza ad affidarsi all’uno o all’altro brand. Se già oggi avete in casa un televisore Samsung o LG, ci sono fantastiche notizie per voi. Dovete infatti sapere che è disponibile un regalo fantastico, ecco di che cosa si tratta e cosa dovete fare per richiederlo subito.

Avete un televisore Samsung o LG? Ecco quale regalo vi spetta

Per tutti coloro che sono in possesso di un televisore targato Samsung o LG, di recente è stata annunciata una fantastica novità che sicuramente farà molto piacere. Un vero e proprio regalo, accessibile gratuitamente e che darà modo di accedere ad un intrattenimento persino più completo rispetto al passato.

Stiamo nello specifico parlando del nuovo accordo con Sony Pictures Entertainment. Che ha annunciato il lancio del suo nuovo parco di canali televisivi in streaming gratuiti. E che saranno supportati da pubblicità su LG Channels, Samsung TV Plus e TiVo+. Sono ben 54 le nuove emittenti disponibili in tutta Europa, il che rende Sony One uno dei più importanti portafogli di canali FAST. Con l’implementazione definitiva prevista già per il mese di aprile.

Tra questi segnaliamo Sony One Comedy TV; Sony One Thriller TV, Sony One Comedy HITS, Action HITS e tanto altro. Siamo di fronte ad un’espansione importante dell’attività FAST di Sony Pictures Entertainment, con l’obiettivo di rendere questa tipologia di contenuti disponibile ad un numero sempre maggiore di utenti.

“Il nostro ingresso nello spazio FAST in Europa riflette il nostro impegno nel rendere i contenuti premium accessibili al pubblico” ha spiegato l’SVP, Vendite Digitali, Distribuzione e SPE di Sony Pete Wood. Oltre all’Italia, ad essere inclusi in questo importante lancio ci sono anche Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia.