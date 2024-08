Oroscopo online 5-11 agosto: Gemelli a mille all’ora, cambiamenti per lo Scorpione

L’Oroscopo online della settimana dal 5 all’11 agosto ha rivelato che i Gemelli vanno a mille all’ora, lo Scorpione avrà dei cambiamenti.

Con l’arrivo del mese di agosto, possiamo dire che l’estate 2024 è entrata nel vivo e in tanti approfittano per organizzarsi e partire per prendersi qualche giorno di relax e svago in qualche località turistica, ma le stelle hanno rivelato che alcuni segni continueranno ad avere impegni.

Tutti sono curiosi di conoscere come inizierà il mese di agosto. Gli astrologi hanno detto che le stelle pare che siano pronti a distribuirsi in modo equo così da mantenere la stabilità e la forza a ogni segno.

Un buon momento ci sarà per i Leone che brilleranno, ma possono gioire anche i segni di Terra, mentre per i segni d’aria potranno splendere grazie a Marte in Gemelli. Andiamo a vedere nel dettaglio l’Oroscopo della settimana dal 5 all’11 agosto.

Oroscopo della settimana dal 5 all’11 agosto: tutti i segni zodiacali

I nati sotto il segno dell’Ariete saranno lanciati nella settimana dal 5 all’11 agosto; brilleranno di entusiasmo nel lavoro e carriera, un po’ meno dalla famiglia e partner. I Toro potranno godersi gli affetti e rallentare un po’ nel mese di agosto: i single avranno tanti incontri e le coppie avranno le stelle a favore.

Sarà un’estate a mille per i Gemelli che potranno contare su idee brillanti e molto entusiasmo; in famiglia però c’è il rischio di tensioni. Le persone del Cancro dovranno essere pronti a nuove battaglie, per questo è importante che si riposino per recuperare le energie e tornare in forma. Per quanto riguarda il Leone ci saranno energie, idee e novità da sfruttare e anche subito.

Per quanto riguarda i Vergine sarà una vacanza d’amore con il segno che troverà complicità e intesa di coppia, un periodo di conquiste per i single. I Bilancia si sentiranno alleggeriti e liberati, ma anche soddisfatti dall’anno lavorativo che finalmente si possono lasciare alle spalle; sarà un periodo di creatività e curiosità.

I nati sotto il segno dello Scorpione spetteranno dei cambiamenti in campo lavorativo; devono stare attenti e concentrati. L’estate è sempre un gran momento per i Sagittario che hanno l’occasione di esplorare, viaggiare e fare nuove esperienze; non li erma nemmeno il caldo.

Il Capricorno vivrà momenti d’amore, sia chi è in coppia che chi è single che avranno degli incontri speciali, ma senza perdere la prospettiva futura. Agosto è il mese più amato dal segno dell’Acquario dove potranno fare bilanci sia di natura privata che lavorativa. Chiudiamo con i Pesci che saranno in modalità operativa e hanno progetti importanti a cui pensare e concentrarsi.