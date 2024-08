Oroscopo, 3 segni zodiacali inondati d’amore in questi ultimi giorni d’agosto: giornate intense e travolgenti

Gli ultimi sprazzi di Agosto porteranno grandi gioie sentimentali a tre segni che avranno l’opportunità di vivere amori stellari: quali sono?

Nel corso dell’estate gli amori vanno e vengono: si tratta di una regola non scritta che spesso però scoraggia le persone che cercano rapporti seri a intraprendere relazioni in questo periodo. Si tratterebbe di un grosso errore per alcuni segni zodiacali che, invece, saranno favoriti dalle stelle proprio in ambito sentimentale, nel quale faranno moltissimi incontri.

Ci saranno persone che scopriranno la bellezza dei colpi di fulmine ed altre che si ritroveranno travolte da una girandola di nuovi incontri che potrebbero portare alla nascita di una grande e intensa storia d’amore.

Oroscopo di fine Agosto: i segni più fortunati in amore

VERGINE – Come tutti i segni di Terra, la Vergine non è affatto portata per il romanticismo e per i grandi colpi di testa. Al contrario, preferisce gli amori che si costruiscono lentamente, che rimangono solidi e che accompagnano la loro vita a lungo.

Gli ultimi giorni di Agosto però regaleranno ai nati di questo segno un amore assolutamente sorprendente, grazie al quale sentiranno di nuovo battere il cuore come non succedeva da tanti mesi. Grandi notizie quindi per i single ma, anche chi è in coppia da tanto tempo riuscirà a riaccendere la scintilla un po’ spenta di un rapporto ormai stanco.

BILANCIA – Negli ultimi giorni di Agosto tutti i progetti sentimentali della Bilancia si avvereranno. Chi sognano di costruire una famiglia attraverso il matrimonio o la nascita di bambini saranno assolutamente soddisfatti da stelle estremamente favorevoli.

I single invece saranno travolti da moltissime opportunità di fare nuove conoscenze e tra queste quasi sicuramente ci sarà qualcuno per il quale l’entusiasta Bilancia perderà completamente la testa. Nuovo grande amore in arrivo, quindi? Assolutamente sì, e si tratterà di una sensazione nuova, rimasta sopita per troppo tempo.

SAGITTARIO – Mercurio retrogrado, che normalmente non porta buone notizie e comporta sempre delle difficoltà non indifferente, si rivelerà invece portatore di una situazione molto favorevole in ambito amoroso. L’energia e soprattutto il fascino del Sagittario saranno alle stelle e questo attirerà l’attenzione di persone che in un altro momento storico forse si sarebbero tenute alla larga da un personaggio focoso ma troppo concentrato su se stesso come di solito è il Sagittario.

I nati di questo segno alla fine di Agosto dovranno rivedere le loro priorità e, nella maggior parte dei casi, decideranno di mettere l’amore al primo posto, perché ne varrà davvero la pena.