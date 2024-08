Ormai avere internet a casa costa troppo: tantissime persone stanno chiedendo la disdetta

Internet sta diventando troppo caro e molte persone stanno rinunciando ad avere il Wi-Fi a casa. Cosa sta succedendo.

L’arrivo di internet nelle case ha segnato una grande evoluzione. Molte persone, già dalla fine degli anni ’90, hanno iniziato ad allargare i propri orizzonti ed essere connessi al mondo. Avere internet in casa ha permetto di poter allargare le proprie conoscenze, una specie di viaggio virtuale. Molti hanno cominciato a non acquistare più enciclopedie, perché i motori di ricerca facevano già il loro lavoro.

Prima degli anni Novanta, i computer venivano usati solo per giocare. Poi sono nati i motori di ricerca ed è cresciuto l’interesse delle persone per Internet, anche se era molto diverso rispetto a quello di oggi. Non solo le connessioni erano molto lente almeno fino alla prima metà degli anni Duemila, ma i motori di ricerca non erano così sviluppati e, dunque, non contenevano così tanti siti e cose da consultare come oggi. Inoltre facendo una query difficilmente restituiva la risposta desiderata.

Boom di persone che abbandonano internet: ecco perché

Tuttavia Internet ha cominciato ad appassionare molte persone, che si sono connesse e hanno acquistato i computer, poi sostituiti gradualmente con gli smartphone. I computer rischiano oggi di sparire dalla circolazione a causa dei costi così alti della connessione internet, otre che dall’alta tecnologia di tablet e smartphone. Recentemente è rimbalzata la notizia che molti stanno disdicendo la connessione Wi-Fi. Ma la causa va oltre il disinteresse.

Oggi il computer è tornato ad essere un apparecchio che possiede soprattutto chi ci lavora. Sapere che tanti stanno disdicendo internet per i costi della connessione e stanno utilizzando maggiormente i dati del telefono non è una bella notizia.

Un lettore di un forum ha citato un resoconto di Ars Technica, che parla della fine dell’Affordable Connectivity Program (ACP) con il governo degli Stati Uniti che sta disconnettendo internet alle famiglie con redditi bassi. Venerdì scorso c’è stata una perdita di 154.000 abbonati, con i clienti che hanno annullato internet dopo aver perso lo sconto federale.

Un 100.000 abbonati avrebbero ottenuto il sussidio, che in alcuni casi ha reso intenet gratuito. Gli altri sconti di 30 dollari sono terminati a maggio perché il Governo non ha stanziato più fondi. Così tante persone, che finora avevano il bonus, oggi non hanno più internet perché non sanno come pagarlo. Il programma serviva per superare il digital divide in America, ma i sussidi ormai sono finiti e i fondi sono a rischio.