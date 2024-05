Ora puoi avere il tuo smartphone riparato gratuitamente: il nuovo annuncio di Samsung

Problemi allo smartphone? Da oggi potete ripararlo gratuitamente. È arrivato il nuovo annuncio tanto atteso da parte di Samsung.

La riparazione di uno smartphone può portare a costi da sostenere molto elevati. Soprattutto quando il dispositivo non è più coperto dalla garanzia o richiede la sostituzione di componenti particolarmente onerose. Molte volte, può addirittura capitare che sia più conveniente acquistare un nuovo device piuttosto che aggiustare il proprio. Tenendo conto del rapporto qualità-prezzo e di ciò che si può fare con i ricambi.

Le cose però potrebbero presto cambiare. Quanto sarebbe bello poter avere il proprio telefono riparato gratuitamente? Con Samsung sarà finalmente così. L’azienda sudcoreana ha infatti emanato un nuovo annuncio che fa gioire tutti i suoi consumatori. Presto sarà possibile poter godere dell’assistenza gratuita con tutti i dispostivi mobili. Una decisione importante che ha alle sue spalle una motivazione ben precisa. Ecco tutto quello che c’è da sapere a tal proposito.

Smartphone Samsung riparato gratuitamente: ecco come usufruirne

Si tratta di una scelta coraggiosa ma che sicuramente porterà i suoi frutti. Samsung ha annunciato che sarà possibile avere il proprio smartphone riparato gratuitamente. Una decisione in controtendenza con quelle che sono le linee guida attuate dalle big tech nel mercato di oggi. Ma che inevitabilmente sarà un punto di forza che potrebbe spingere sempre più persone ad affidarsi ai dispositivi della casa sudcoreana.

Un servizio che sarà accessibile a tutti coloro che si ritroveranno a dover affrontare il problema della linea verde sul pannello OLED del dispositivo. Ad oggi un possibile errore limitato, ma che comunque potrebbe presentarsi e portare a conseguenze spiacevoli e non poco. Diverse aziende se la stanno vedendo con questo errore, e Samsung non è da meno.

Ecco però che arrivano le prime contromosse, con la sostituzione gratuita del display. Che al momento però, sarà disponibile solo in India e per determinati modelli di telefono Galaxy. Ma per quale motivo proprio ora Samsung ha deciso di procedere in questo modo?

Pare che le segnalazioni del problema si stiano accumulando di giorno in giorno di più. Soprattutto per modelli più datati come il Galaxy S21. Ecco dunque che si potrà godere dell’offerta gratuita per i device Galaxy S20, S21, Note 20 ed S22. C’è poi un altro requisito, ossia l’acquisto che deve esser stato fatto negli ultimi tre anni.