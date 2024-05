Ora è ufficiale, ecco data e trailer: arriva il film più atteso dal BookTok, quando esce – VIDEO

Finalmente arriva uno dei film più attesi del BookTok: svelato il trailer e la data d’uscita, ecco quando poterlo vedere.

Ora è ufficiale e, finalmente arriva sul grande schermo una delle opere di letteratura più virali del BookTok. L’opera è tratta dall’acclamato romanzo di Colleen Hoover, che ha conquistato il pubblico dei social, in modo particolare quello di TikTok.

Dopo una lunga attesa, il primo trailer ufficiale è stato finalmente rilasciato, svelando un’anticipazione avvincente di ciò che i fan potranno vedere sul grande schermo. Il film arriverà nelle sale italiane il 21 agosto 2024. Diamo uno sguardo alla trama del film.

‘It Ends With Us’: scopriamo i dettagli sull’uscita del film più virale e atteso di BookTok

Di cosa parla il film? ‘It Ends With Us’ vede Blake Lively nel ruolo della protagonista, Lily, una giovane donna che decide di trasferirsi a Boston per aprire un negozio di fiori. Qui incontra Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo interpretato da Justin Baldoni, che è anche il regista. Tra Lily e Ryle nasce subito una forte attrazione, ma le loro vite e i loro desideri sembrano seguire direzioni diverse.

Il film esplora le complesse dinamiche della loro relazione e i profondi interrogativi che Lily si pone riguardo al passato tormentato di Ryle. La trama si infittisce ulteriormente con il ritorno improvviso di Atlas Corrigan, interpretato da Alex Neustaedter, il primo amore di Lily e un legame indissolubile con il suo passato.

La comparsa di Atlas mette a dura prova la relazione tra Lily e Ryle, creando una tensione emotiva che promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso. Completano il cast Christy Hall, Hasan Minhaj, Amy Morton e Isabela Ferrer, che apportano ulteriore profondità e dinamismo alla narrazione. Blake Lively, parlando del suo ruolo in un’intervista a People, ha espresso il suo entusiasmo per aver interpretato un personaggio che ha fatto appassionare tantissime persone.

L’uscita di “It Ends With Us – Siamo noi a dire basta” è uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, specialmente per gli appassionati di BookTok che hanno contribuito a rendere il romanzo un fenomeno globale. Con un cast stellare e una trama avvincente, il film promette di essere un successo. Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a vivere un’emozionante avventura sul grande schermo.