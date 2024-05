Ora devi cambiare operatore: valanga di recessi da Vodafone e Iliad. Il motivo

Il motivo per cui tante persone stanno cambiando operatore telefonico: valanga di recessi da Vodafone e Iliad.

Sul mercato della telefonia mobile entrano in scena sempre nuovi competitors pronti ad offrire agli utenti delle promozioni a prezzi stracciati. La concorrenza è molto accesa in questo mercato tanto che è abbastanza frequente che un consumatore si trovi a recedere dal proprio operatore telefonico per sceglierne un altro ad un prezzo più vantaggioso.

A volte vengono offerte delle politiche tariffarie troppo simili e un consumatore tende a rimanere con il suo operatore telefonico; altre volte invece la concorrenza dà i suoi frutti ed è più conveniente recedere dal contratto che si è sottoscritto fino a quel momento e passare ad un altro operatore.

È il momento migliore per cambiare operatore telefonico: tantissimi recessi da Vodafone e Iliad

Il consumatore è chiamato spesso a scegliere fra le varie offerte proposte dalle compagnie telefoniche per decidere quale sia quella più in linea con le sue esigenze. Tantissime persone stanno recedendo dai loro contratti Vodafone o Iliad per passare ad altri competitor che offrono piani molto più vantaggiosi.

Tra i nuovi annunci di questo periodo c’è quello di Lyca Mobile, l’operatore che si basa sulla rete Vodafone e che ha deciso di prorogare fino a maggio una lunga serie di offerte e opportunità molto vantaggiose per i consumatori. In un primo momento queste offerte erano valide fino al 30 aprile ma ora sono state prolungate fino al 31 maggio.

Passando da un altro operatore, e mantenendo il proprio numero, si può fruire della linea PORT IN: la PORT IN 599 con minuti illimitati di conversazione, 200 SMS gratuiti e 180 GigaByte (GB) di traffico internet a soli 5.99 euro al mese.

Oppure c’è la PORT IN 799 che offre minuti di conversazione illimitata, SMS illimitati e ben 250 GB a disposizione per navigare su internet al costo di 7.99 euro al mese. A seguire c’è anche la PORT IN 999 con 270 GB a disposizione e la spesa mensile è di 9.99 euro.

Infine c’è anche la PORT IN Globe che include minuti illimitati, 200 SMS gratuiti e 100 GB per internet ad un costo di 9.99 euro al mese. È un’offerta particolare che offre meno GB rispetto alla precedente ma sempre allo stesso prezzo. La differenza sta nel fatto che sono inclusi 1.000 minuti di chiamate verso la Cina e 500 minuti verso telefoni fissi e mobili di determinati Paesi.