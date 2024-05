Oppo Reno 12 in arrivo sul mercato: data, specifiche complete e costo

Dopo il successo della serie Oppo 11, sta per arrivare il Reno 12: ecco cosa aspettarsi dal nuovo smartphone del produttore tech.

L’Oppo Reno 12 probabilmente verrà lanciato a giugno 2024. La nuova attesissima serie includerà due modelli: il Reno 12 e il Reno 12 Pro. E le aspettative sembrano a oggi altissime. Da anni il colosso asiatico, fondato nel 2004 a Dongguan, in Cina, si presenta come il più grande produttore di smartphone cinese. Gli smartphone sviluppati dal marchio cinese si distinguono per prezzi competitivi e specifiche sempre assai aggiornate.

Partiamo dal design: le anticipazioni lasciano immaginare un prodotto che riprende le caratteristiche principali di certi dispositivi a marchio OnePlus. Il nuovo telefono dovrebbe essere disponibile in una varietà di colori. I costruttori potrebbero aver scelto tinte assai eleganti: nero notte, blu aurora, verde smeraldo e rosa crepuscolo.

Non si conoscono ancora dati sulle dimensioni ufficiali, ma è possibile che il nuovo smartphone sia circa 160,5X73,9×7,8 millimetri. Quando al peso, si prevede un telefono da approssimativamente 175 grammi. Inoltre l’Oppo Reno 12 dovrebbe rappresentare un nuovo passo in termini di memoria e prestazioni di batteria. Ne ha parlato il noto leaker Digital Chat Station, anticipando la presenza di un processore alimentato da dispositivi MediaTek: il cuore del nuovo smathphone dovrebbe essere il Dimensity 8200.

Arriva l’OPPO Reno 12: cosa aspettarsi dal nuovo telefono cinese

I nuovi smartphone dovrebbero poi presentare fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Si parla poi di tre fotocamere. La prima: un sensore principale da 50 MP. Poi, un grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP.

Riguardo allo schermo, i leak parlano di risoluzione di 1.5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sulla batteria, potrebbe arrivare un 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W. Il leaker ha anche detto qualcosa a proposito della certificazione di impermeabilità che dovrebbe essere IP65. Lo smartphone sarà quindi resistente sia all’acqua che alla polvere.

L’OPPO Reno 12 dovrebbe essere disponibile al prezzo di 499,00 dollari. La versione Pro potrebbe invece arrivare a 799,00 dollari. Questi sono i prezzi di cui si sta vociferando ma si tratta comunque di valori approssimativi e che varieranno a seconda del mercato e delle specifiche nazionali.

Le notizie per ora sono frammentarie ma riescono già a fornire indicazioni su quelle che potrebbe essere le caratteristiche estetiche e funzionali del dispositivo. Chi desidera prenotare in anticipo l’OPPO Reno 12 può visitare il sito ufficiale di OPPO e dare uno sguardo agli store dei rivenditori autorizzati.