OnePlus Nord 4 vicino all’uscita: data, specifiche e prezzo

Il OnePlus Nord 4 è vicino all’uscita. Ecco la possibile data, le specifiche tecniche già annunciate e il prezzo di lancio.

Anche in termini di nuovi smartphone, il 2024 non ha ancora smesso di riservare sorprese. Sono stati lanciati diversi modelli negli scorsi mesi che sin da subito hanno saputo conquistare anche i consumatori più esigenti, e ora l’attesa è tutta per le ultime novità di Apple con gli iPhone 16. Ma non solo, perché anche la concorrenza ha in serbo alcune possibili sorprese tutte da scoprire.

Parliamo per esempio di OnePlus, il cui Nord 4 è ormai prossimo a vedere la luce. Grazie ad alcuni leak, sappiamo finalmente quale sarà la presunta data di uscita sul mercato, alcune delle sue principali specifiche tecniche e soprattutto il prezzo con cui dovrebbe arrivare sugli scaffali. Ecco che cosa dovete sapere, in questo modo potrete farvi un’idea e capire se è il telefono giusto per voi e per le vostre esigenze.

OnePlus Nord 4: ecco tutte le informazioni rivelate

Il OnePlus Nord 4 è il nuovo smartphone che sta per uscire sul mercato, e promette sin da subito di conquistare una buona fetta di pubblico. Si presenterà come un mid-range destinato ai consumatori con non troppe esigenze ma che al tempo stesso sono alla ricerca di specifiche tecniche di livello. Ad un prezzo più contenuto rispetto ai top di gamma che superano da tempo i 1000 euro.

Secondo quanto si legge, per la presentazione ufficiale bisognerà attendere il mese di luglio. E si partirà col lancio nella sola India, mentre non è dato sapere se e quando arriverà in Italia. Parlando di scheda tecnica, ci sarà innanzitutto un bellissimo display AMOLED da 6,74″ 1.5K+ con refresh rate a 120 Hz e col lettore d’impronte ottico.

Presente il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 per ottime prestazioni, anche grazie ai 12/16 GB di RAM affiancati. Per lo storage, ci sarà modo di scegliere tra 256 e 512 GB di memoria. Molto interessante anche la batteria, da 5.500 mAh e con ricarica rapida da 100W per poter garantire un’autonomia completa nell’arco di tutta la giornata. Completano il quadro la fotocamera da 50 + 8 MP posteriore e una selfie camera da 16 MP.

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali sul prezzo, ma potrebbe rimanere sulla stessa linea del suo predecessore OnePlus Nord 3 (circa 300 euro). Non resta che attendere ancora qualche settimana prima dell’evento di presentazione che renderà tutto ufficiale.