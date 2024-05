OnePlus, follie di maggio: tra offerte e regali non puoi non approfittarne

OnePlus ha appena lanciato delle incredibili offerte di maggio. Sconti e bundle per smartphone e tablet: impossibile non approfittarne.

Il marchio OnePlus è sicuramente uno dei più interessanti all’interno del settore della tecnologia a seguito di prodotti che hanno saputo ben impressionare. Il mese di maggio potrebbe portare all’acquisto di un dispositivo dell’azienda grazie alle offerte appena lanciate.

Se si sta riflettendo sull’acquisto di un nuovo smartphone o un tablet, questo potrebbe essere il momento giusto per agire, rivolgendo l’attenzione a OnePlus. L’azienda ha deciso di essere protagonista del lancio di una serie di offerte decisamente interessanti.

Le proposte riguardano un’ampia gamma di dispositivi, dai top di gamma fino ad arrivare ai dispositivi di fascia media. Le offerte coinvolgono anche il primo tablet realizzato dall’azienda: il Pad. Inoltre, aspetto che rende ancora più interessante la proposta di OnePlus, c’è la possibilità di ricevere anche dei gadget in omaggio come cuffie wireless o cover protettive. Scopriamo insieme le offerte di maggio.

Offerte OnePlus di maggio: sconti e regali in fase d’acquisto

In primo piano nelle offerte di maggio ci sono sicuramente i top di gamma dell’azienda: OnePlus 12 e 12R. Questi vengono proposti rispettivamente con 100 o 50 euro di sconto sul prezzo di partenza. L’acquisto di OnePlus 12 si riceveranno gratuitamente le cuffie wireless OnePlus Buds Pro 2, mentre con l’acquisto di OnePlus 12 R si riceveranno le OnePlus Buds 3.

Dai top di gamma ci spostiamo ai device di fascia media, anch’essi al centro di sconti interessanti. Il OnePlus Nord 3 5G nella variante da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna può essere acquistato con 130 euro di sconto sul prezzo di listino, mentre per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB ci sarà uno sconto di 70 euro. Nel bundle sarà inclusa anche una cover Sandstone Bumper Case.

Riduzione di prezzo anche per il OnePlus Nord CE3 Lite, che arriva a 209 euro grazie ad uno sconto di 100 euro. Anche in questo caso l’acquisto del dispositivo consente di ricevere una custodia protettiva in regalo.

Infine grande attenzione anche sul primo tablet dell’azienda cinese. Il OnePlus Pad può essere acquistato grazie ad uno sconto di 90 euro che porta il prezzo a 409 euro. L’acquisto di questo dispositivo permette di ricevere in regalo una custodia OnePlus Magnetic QWERTY Keyboard Green.

Dunque, per chiunque fosse interessato non deve fare altro che guardare il calendario delle flash sale per procedere all’acquisto del dispositivo più adatto alle proprie esigenze.