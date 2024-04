OnePlus 13, spuntano i primi leak: le caratteristiche non convincono gli utenti

Emergono i primi leak in merito al nuovo OnePlus 13. Le caratteristiche non convincono gli utenti: ecco il motivo.

OnePlus si prepara a portare sul mercato europeo diversi dispositivi, ovvero la nuova versione di OnePlus Watch 2 e il tablet OnePlus Pad Go. L’azienda però è anche al lavoro sui nuovi dispositivi che arriveranno in futuro, tra cui anche il Oneplus 13.

Lo scorso gennaio OnePlus ha presentato in Europa il OnePlus 12, uno smartphone equilibrato e migliorato rispetto alle versioni precedenti. L’azienda non si ferma e rilancerà tra qualche mese con il suo nuovo smartphone, protagonista di recente dei suoi primi leak.

In merito alle informazioni diffuse, i tanti utenti di OnePlus non sono rimasti propriamente convinti. Le caratteristiche emerse non hanno palesato una grande svolta rispetto all’attuale modello sul mercato.

Primi leak su OnePlus 13: le specifiche non convincono gli utenti

I prodotti OnePlus rientrano in modo importante nell’interesse degli amanti degli smartphone. Di recente il nuovo dispositivo dell’azienda cinese è stato raggiunto da nuove indiscrezioni lanciate dal noto leaker Yogesh Brar.

Il leaker ha condiviso tramite il suo account X cosa ci si può aspettare dal prossimo flagship OnePlus. Brar ha confermato alcune voci di corridoio già circolate nel corso di marzo e che avevano lasciato un po’ di amarezza negli utenti per alcune scelte che potrebbe mettere in campo il produttore cinese.

In merito alle specifiche, secondo il leaker, OnePlus 13 dovrebbe puntare sul processore Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, una scelta abbastanza prevedibile data la tradizione della gamma flagship dell’azienda. Per quanto riguarda il resto, il dispositivo non dovrebbe presentare grandi differenze con il modello attuale.

Avrà lo schermo curvo con risoluzione 2K, che potrebbe essere curvo su tutti e quattro i bordi e non solo quelli laterali, i sensori fotografici, la tecnologia di ricarica e la capacità della batteria. In breve le presunte specifiche chiavi dovrebbero essere:

Schermo LTPO AMOLED curvo su tutti i bordi con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz;

su tutti i bordi con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz; Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ;

; Fotocamera posteriore tripla, principale da 50 MP con OIS, ultragrandangolare da 48 MP, teleobiettivo periscopico da 64 MP con OIS, zoom ottico 3x;

con OIS, ultragrandangolare da 48 MP, teleobiettivo periscopico da 64 MP con OIS, zoom ottico 3x; Fotocamera anteriore da 32 MP ;

; Batteria 5400 mAh con supporto ricarica rapida cablata a 100 W.

Infine, Brar ha confermato il cambio di design nella parte posteriore dove sparirà l’oblò circolare per fare posto ad un modulo dei tre sensori a semaforo, con il sensore principale racchiuso in un oblò più grande ed evidenziato da un anello circolare.