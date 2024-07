Olimpiadi 2024, svolta rivoluzionaria grazie alla tecnologia: succede per la prima volta nella storia

Gli attesissimi giochi olimpici del 2024, che si svolgeranno a Parigi, rivoluzioneranno lo sport grazie ad una particolare tecnologia.

Le Olimpiadi sono senza dubbio una delle manifestazioni sportive più importanti al mondo, soprattutto grazie alla loro storia centenaria e alle tantissime discipline che possono partecipare alle gare. Questo straordinario evento, che è stato istituito nel lontano 1894, ritornerà proprio quest’anno a Parigi. Per la precisione, i giochi si svolgeranno nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto 2024.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli organizzatori hanno preparato un qualcosa di rivoluzionario, che rimarrà sicuramente nella storia delle olimpiadi. Dovrebbe in realtà trattarsi di un’innovativa tecnologia, che farebbe la sua prima apparizione in una manifestazione del genere. Vediamo quali dovrebbero essere le sue caratteristiche e come verrebbe applicata.

I Giochi della XXXIII Olimpiade saranno caratterizzati da tantissime novità, una delle quali sarà mostrata il giorno dell’inaugurazione. Tutti noi aspettiamo con impazienza la bellissima cerimonia d’apertura, poiché è solitamente ricca di scenografie sfarzose e di coreografie emozionanti. Quest’anno, però, non avverrà all’interno di uno stadio – come è invece accaduto nelle precedenti olimpiadi – bensì su un percorso di 6 chilometri lungo la Senna.

L’innovativa tecnologia che rivoluzionerà le olimpiadi

Sarà quindi emozionante vedere il famoso fiume parigino costellato di luci, effetti speciali e di sportivi pronti a sfidarsi nelle gare. Tuttavia, la protagonista assoluta delle olimpiadi 2024 sarà, per la prima volta, l’intelligenza artificiale. Quest’ultima sarà infatti fondamentale per il monitoraggio delle gare, per combattere il cyberbullismo e per aumentare la qualità dello spettacolo. E non solo: il software basato sulla AI potrebbe persino aiutare i giudici durante i voti, fornendo loro un’analisi dei dati molto più dettagliata e precisa.

Come funzionerà allora questa innovativa tecnologia? Innanzitutto, dobbiamo ricordare che ai giochi parteciperanno circa 10.000 atleti, i quali avranno la possibilità di interagire con un apposito chatbot AI. In altre parole, l’intelligenza artificiale cercherà anche di rispondere alle domande poste dagli sportivi. In secondo luogo, gli organizzatori sperano di sfruttare i vari sistemi intelligenti per ridurre del 50% le emissioni di gas serra, grazie ad un’attenta gestione del consumo.

La AI verrà inoltre utilizzata per potenziare la sicurezza e per aumentare la qualità televisiva. Avrete infatti a disposizione un ricchissimo contenuto multimediale sul vostro televisore, che vi permetterà di guardare le gare con una risoluzione altissima, precisamente in 8k. Ci saranno persino un replay a 360 gradi e la creazione di modelli digitali tridimensionali degli atleti. Tutto questo servirà per rendervi partecipi all’evento e per accrescere l’audience.