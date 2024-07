Occhiali da computer, vale la pena indossarli? Tutto ciò che devi sapere

Vale veramente la pena indossare gli occhiali da computer? Ecco tutto quello che dovete sapere tra pro e contro.

Come sicuramente già saprete, passare troppo tempo davanti agli schermi può portare a problemi dal punto di vista della vista. Visione offuscata e affaticamento generale degli occhi sono tra i sintomi più comuni dopo tante ore passate al telefono o al computer. Magari per lavoro o anche solo per svago.

Tutto questo è dovuto alla cosiddetta “Computer vision syndrome”, una patologia legata al modo in cui gli occhi si comportano quando devono rimanere focalizzati su un display. Ma non per forza il problema si presenta solo dopo un utilizzo prolungato.

La tanto discussa luce blu degli schermi potrebbe infatti provocare danni anche dopo poco. Come fare per risolvere? Una delle possibili soluzioni sono i cosiddetti occhiali da computer. Ecco che cosa sono e se vale la pena indossarli.

Occhiali da computer: cosa sono e perché utilizzarli

A differenza dei classici occhiali da vista, quelli da computer differiscono per via della loro struttura. Che è stata progettata per poter ottimizzare la vista quando ci si trova davanti allo schermo del proprio PC. Grazie ad alcune funzionalità utili per poter aiutare i propri occhi a lavorare nella maniera migliore, senza affaticare troppo il sistema nervoso centrale.

Le due caratteristiche principali, presenti su qualsiasi modello, sono il rivestimento antiriflesso e la colorazione delle lenti. Il primo dà modo di eliminare i riflessi di luce dalle superfici anteriore e posteriore delle lenti, mentre il secondo permetter di aumentare il contrasto sul display e ridurre gli spettri di luce blu.

Ma vale veramente la pena comprarli? Per avere una risposta certa, sarebbe sempre meglio affidarsi ad un oculista. In generale, possiamo dire che questa soluzione ha una efficacia soggettiva. Dipende molto dall’età della persona, dal tipo di monitor che si utilizza, dalle condizioni ambientali del posto, dall’orario e via dicendo.

Se già sapete che utilizzerete spesso il vostro computer e passerete ore e ore ogni giorno davanti allo schermo, aiutarvi con una soluzione di questo tipo potrebbe donarvi il sollievo che stavate cercando. Ci sono diversi modelli, anche a poche decine di euro, in grado di alleviare il dolore e l’affaticamento dovuto dallo spettro di luce blu. Se l’effetto non vi soddisfa, allora potete affidarvi ad un esperto che saprà affidarvi il modello migliore in assoluto per voi.