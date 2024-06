Nuovo servizio disponibile su MyINPS: servirà alle persone con invalidità civile e non solo

L’INPS vuole garantire una comunicazione più efficace e inclusiva, facilitando l’accesso ai servizi per tutti i cittadini.

MyINPS ha recentemente introdotto un significativa innovazione nel suo portale, che mira a migliorare l’accessibilità e la fruizione dei servizi offerti. L’obiettivo principale è facilitare l’interazione tra l’istituto e i cittadini, consentendo agli utenti di ottenere informazioni cruciali in modo chiaro e tempestivo.

L’accessibilità delle informazioni è in effetti un problema cruciale che riguarda tutti i cittadini. Spesso, le informazioni vitali non sono presentate in un formato facilmente comprensibile o accessibile, creando barriere difficili da oltrepassare per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti digitali.

Le persone con disabilità affrontano poi sfide ancora maggiori. In casi come questi, la mancanza di strumenti adeguati rappresenta un vero e proprio ostacolo all’esercizio dei propri diritti. L’INPS ha riconosciuto l’importanza di affrontare questo problema e ha quindi intrapreso un serio percorso per migliorare l’accessibilità delle informazioni.

Video e audio guide personalizzate per gli invalidi civili

Il portale MyINPS ha lanciato un nuovo servizio di video e audio guide personalizzate, pensato per tutti i cittadini maggiorenni che hanno richiesto il riconoscimento dell’invalidità civile. Il servizio è stato sviluppato nell’ambito del progetto PNRR “Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – step 2”.

Le video guide sono destinate ai beneficiari di verbali di invalidità civile e sordità, mentre le audio guide sono pensate per chi ha verbali di cecità parziale o totale. Una volta iscritti al servizio, gli utenti riceveranno notifiche tempestive via SMS o email che li informeranno immediatamente della disponibilità del verbale sanitario, consentendo loro di accedere rapidamente alle informazioni necessarie.

Le guide sono poi progettate per spiegare in modo chiaro e semplice i dettagli del verbale sanitario, inclusi il giudizio medico-legale, le prestazioni economiche spettanti e le agevolazioni fiscali, aiutando gli utenti a comprendere meglio i propri diritti e obblighi.

Ogni guida sarà personalizzata con il nome dell’utente e i dettagli specifici del suo verbale, rendendo le informazioni più rilevanti facilmente comprensibili. Le video guide includeranno anche sottotitoli per le persone con problemi di udito, mentre le audio guide saranno progettate per essere accessibili con i dispositivi più comuni tra le persone con disabilità visive.

Un altro vantaggio che arriva con questa novità è dovuto al fatto che, informando tempestivamente gli utenti delle decisioni relative ai loro verbali sanitari, il servizio dovrebbe essere in grado di ridurre i tempi di attesa e le incertezze, permettendo ai cittadini di prendere decisioni informate più rapidamente.