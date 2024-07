Nuovo servizio di VPN assolutamente gratuito per tutti: ecco come utilizzarlo oggi e perché farlo

In un panorama in cui i costi di ogni servizio aumentano senza sosta, trovare servizi gratuiti e affidabili è sempre più importante.

L’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) è diventato oggi più essenziale che mai per gli utenti che navigano sul web. Proteggere la privacy online e garantire la sicurezza dei dati personali è una necessità sempre più sentita, alla luce dei continui attacchi informatici a cui i nostri dati sono sottoposti.

Le VPN criptano la connessione internet, rendendo difficile per chiunque intercettare o monitorare le attività online. Questo è particolarmente importante in un’epoca in cui le minacce digitali sono in costante aumento e la sorveglianza online è una realtà sempre più presente. Purtroppo, la maggior parte dei servizi VPN richiede un abbonamento a pagamento, con costi che possono risultare proibitivi per molti utenti.

Questa spesa può rappresentare un ostacolo per chi desidera proteggere la propria privacy senza compromettere il budget personale. Per fortuna, recentemente un noto servizio di VPN ha lanciato un’iniziativa rivoluzionaria che consente di utilizzare la sua piattaforma senza alcun costo e senza la necessità di creare un account, rendendo la sicurezza online accessibile a tutti.

Una VPN ad accesso gratuito e senza account

Proton VPN ha introdotto la possibilità di utilizzare la sua app su Android senza bisogno di registrarsi o creare un account. Questo innovativo approccio permette agli utenti di connettersi immediatamente al servizio VPN direttamente dalla homepage dell’app, una volta configurato il profilo VPN.

Inoltre, Proton VPN ha ampliato le sue offerte di server gratuiti a 21 Paesi che terranno elezioni quest’anno. Questo passo mira a facilitare l’accesso a internet in modo privato per i residenti di questi paesi, garantendo che possano navigare in sicurezza durante periodi politicamente sensibili.

Questa iniziativa è particolarmente significativa alla luce della recente chiusura del servizio VPN di Google One, annunciata per il 20 giugno 2024. Con Google One VPN fuori dal mercato, Proton VPN si posiziona come una delle migliori alternative disponibili, grazie alla sua reputazione di sicurezza e privacy.

Proton VPN offre anche un piano gratuito vero e proprio che, sebbene limitato a pochi server e velocità ridotte, rappresenta comunque un’opzione valida per chi cerca protezione senza costi aggiuntivi. Per coloro che necessitano di connessioni ad alta velocità e ulteriori funzionalità, l’azienda propone un piano a pagamento a 4,49 euro al mese in promozione (il prezzo non scontato è invece di 9,99 euro al mese).