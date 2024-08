Nuovo progetto obbligazionario di Poste Italiane: premio minimo di 25.000€

Arriva il nuovo progetto di Poste Italiane per ottenere un rendimento sui propri risparmi. Come funziona e quali sono i requisiti.

Capire come far fruttare al meglio i propri risparmi è tutto fuorché facile ed occorre valutare con molta attenzione non solo la quantità di denaro che si intende investire ma anche il grado di rischio che si è disposti a correre in rapporto al rendimento. Le strade possibili sono molteplici, dal mercato azionario all’obbligazionario e trovando il mix vincente si potrebbe riuscire ad accumulare un discreto gruzzolo aggiuntivo.

Somme che, in tempi di inflazione e di erosione dei risparmio a causa del caro prezzi e del caro vita, rappresentano un aiuto prezioso per molti italiani. In tale contesto è bene focalizzarsi sulla recente proposte di Poste Italiane, che ha lanciato un progetto di investimento dalle ottime possibilità di rendimento. Scopriamo di che cosa si tratta.

Il progetto lanciato da Poste Italiane è davvero meritevole di attenzione in quanto prevede tutta una serie di vantaggi non solo sul medio ma anche sul lungo periodo. Si tratta infatti di un’assicurazione sulla vita ‘multiramo’ in forma mista chiamata Poste Progetto Obbligazionario Bonus.

Investimenti, il nuovo progetto obbligazionario di Poste Italiane

E scaturisce dal mercato obbligazionario Poste Vita, che del gruppo Poste la compagnia assicurativa. Le caratteristiche principali di questo nuovo strumento sono il fatto che venga proposto in forma mista e l’essere a premio unico.

Ma non solo: la sua durata è di 15 anni e prevede, con premio minimo di 25mila euro, una diversificazione del capitale investito. L’idea alla base di Poste Progetto Obbligazionario Bonus è quella di andare a sfruttare il periodo favorevole per quanto riguarda le condizioni del mercato obbligazionario. Beneficiando in maniera immediata di un bonus che va ad accrescere il valore dell’investimento.

Questo ammonta infatti al 2% del premio che viene versato al momento dell’emissione. Entrando poi nel merito, il premio unico verrà investito nel Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Progetto Target I per i primi sei anni: in seguito invece si andrà a trasferire nelle due diverse Gestioni Separate, Poste Vita Valore Solidità e Posta ValorePiù, il controvalore delle quote. Esso andrà a rivalutarsi fino alla scadenza della polizza.

Al momento della sottoscrizione è anche possibile attivare l’Opzione Decumulo che prevede il versamento di un flusso cedolare con cadenza annuale pari al 3% del premio versato alla sottoscrizione. Questo dal primo al quinto anno.