Nuovo pericolo su Telegram: stanne alla larga

Su Telegram si è diffuso di recente un messaggio a cui fare molta attenzione. Ecco cosa sapere del nuovo inganno.

Nel recente periodo le truffe in rete sono aumentate in maniera considerevole. Tale aumento è stato innescato principalmente dalla crescita dell’utilizzo del web con tutte le varie attività possibili, tra cui lo shopping online. Di fatto gli hacker tentano di inserirsi all’interno di un settore in cui c’è un alta domanda da parte degli utenti.

Sul web ci sono al momento diverse truffe a cui porre la propria attenzione, tutte con l’obiettivo di estorcere dati personali e/o denaro alle vittime, che inconsapevoli regalano ai criminali informatici l’accesso alle proprie informazioni. Tra le truffe più diffuse c’è sicuramente quelle che si legano alla tecnica del phishing, una pratica che consiste nel fingersi un istituto pubblico o privato e inviare una comunicazione, SMS o e-mail, con un link o allegato infetto agli utenti.

Proprio di phishing si parla in merito al nuovo pericolo emerso di recente su Telegram. Gli utenti della piattaforma devono fare attenzione ad un determinato messaggio per non cadere nella trappola allestita dai criminali informatici. Andiamo a vedere come funziona la nuova truffa e come difendersi per evitare problemi.

Truffa online, pericolo su Telegram: attenzione a questo messaggio

Gli utenti che utilizzano Telegram nel loro quotidiano devono fare attenzione alla nuova truffa che sta girando negli ultimi giorni. Il tentativo prende forma da un messaggio in cui i criminali informatici si fingono dei conoscenti. Questa truffa, è bene sottolinearlo, colpisce gli utenti di varie piattaforme di messaggistica istantanea, come anche WhatsApp.

Il messaggio inviato dai truffatori cerca di stabilire un contatto diretto con l’utente. La comunicazione si apre con queste parole: “Ciao! Non ci vediamo da molto tempo, mi manchi davvero“. Dopo questa prima parte, si rivela all’utente che il proprio account WhatsApp è stato sospeso e per questo si chiede di aggiungere il suo account Telegram tramite un link presente nel messaggio.

Cliccando sul link e inserendo i propri dati si corre il rischio di cadere nella trappola dei criminali informatici. In questo caso il link fa partire un download di un malware che potrebbe infettare il dispositivo di riferimento. Per evitare problemi le raccomandazioni sono quelle di sempre: non bisogna aprire alcun link sospetto e assicurarsi che l’e-mail o l’SMS ricevuto provenga da una fonte autorevole e sicura.