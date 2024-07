Nuovo buono Under 35 di Poste Italiane: super redditizio e disattivabile in ogni momento

Poste Italiane attiva un nuovo buono per gli Under 35, si può disattivare in ogni momento: ecco tutto quello che devi sapere.

Nonostante la giovane età è importante pensare anche al futuro, soprattutto quando si parla di risparmi o di rendimenti a lungo termine. Poste Italiane punta sui ragazzi con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Col nuovo buono possono accedere ad una nuova offerta e avere un rendimento super conveniente.

Inoltre si può disattivare in ogni momento e in diverse modalità senza andare in contro a penali da pagare. Sembra un sogno? Ebbene non è così, è possibile poter usufruire di questo nuovo buono garantito dallo Stato con tasso di rendimento, davvero interessante. Diamo uno sguardo se è la scelta giusta per voi e per far crescere vostri risparmi.

Nuovo buono Under 35 di Poste Italiane: tutti i vantaggi

Allora, il Buono Under 35 di Poste Italiane, chiamato anche Deposito Supersmart Young, è fatto apposta per i giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono vedere i propri risparmi crescere in modo sicuro. Si gestisce tutto online con il Libretto Smart, che è gratis da attivare. I soldi messi sul buono avranno un tasso di interesse del 3,00% annuo lordo per 180 giorni, cosa significa? Che in sei mesi vedete già qualche risultato, per attivare l’offerta del buono potete cominciare con 500 euro e aggiungere altri soldi in multipli di 50 euro.

Non ci sono costi o commissioni per gestire il deposito sul Libretto Smart, tranne le tasse. E se avete bisogno dei soldi prima, potete disattivare il deposito senza penali, in questo caso, i soldi disattivati saranno pagati al tasso base previsto per il Libretto Smart. Se avete già un libretto Smart potete attivare il tutto tramite app della Posta o Banco Posta.

Oppure potete andare nell’Ufficio Postale più vicino a voi e portare i vari documenti necessari per l’apertura del buono, come carta d’identità e codice fiscale. Il nuovo Buono Under 35 di Poste Italiane è un’opportunità unica per i giovani, sicuro e redditizio.

Con un rendimento del 3,00% annuo lordo, la flessibilità di disattivarlo in qualsiasi momento e la garanzia dello Stato italiano, il Deposito Supersmart Young è una scelta intelligente per far crescere i risparmi per un rendimento a lungo termine. Se quindi cercate un investimento che possa essere profittevole sotto ogni punto di vista, questa è l’occasione migliore per iniziare a pensare al futuro.