Nuovo allarme per Gmail e Yahoo: se ti arriva questa mail cancellala subito, è pericolosa

Nuovo allarme per Gmail e Yahoo, panico tra gli internauti. Attenzione a non fare questo errore: sarebbe la vostra rovina.

La notizia è di quelle che lasciano senza fiato: milioni di internauti sono a rischio. Iniziato già il passaparola tra chi usa questi strumenti di posta elettronica ma il pericolo non è ancora stato debellato. Per chi cade nel tranello, i danni potrebbero essere a dir poco devastanti.

L’allerta è stato diramato ma il pericolo è proprio dietro l’angolo. Non fate quindi l’errore di non continuare a leggere: approfondite fino a che siete in tempo. Finire vittime di questi malintenzionati potrebbe infatti rivelarsi per gli utenti molto costoso. Occorre però dire che nonostante gli avvisi diffusi, in molti ancora oggi sembrano cascarci.

Arrivano tramite un email sul servizio di posta elettronica: si tratta di comunicazioni davvero molto allettanti che avvisano l’ignaro destinatario di aver vinto degli oggetti e chiedono i dati personali per poter spedirgli al proprio indirizzo il pacco con la vincita. Cerchiamo di approfondire meglio per capire.

Email truffa: ecco quella del momento

Sta mietendo vittime in tutto il mondo: ormai sembrano migliaia le persone che hanno finito per cadere nella rete di questi hacker e la loro vita è cambiata, e in peggio. Stiamo parlando di internauti che hanno ricevuto una mail con congratulazioni per una vincita fortunatissima.

L’ultima truffa online è questa: si tratta di un messaggio truffaldino con il quale i malintenzionati rubano i dati personali degli internauti. In questo modo, infatti, gli hacker riescono anche a entrare in possesso del numero della carta di credito degli ignari utenti che di propria spontaneità forniscono questo importante loro dato.

Queste persone sono cadute nella rete dei truffatori perché hanno creduto alla loro motivazione: ovvero, i truffatori hanno chiesto loro il numero del conto bancario per permettergli di fare un piccolo prelievo necessario per le spese di spedizione del pacco contenente la vincita.

Stiamo parlando di una popolare truffa di cui è vittima anche il marchio Shein, il noto sito di abbigliamento online. I truffatori inviano delle email presso degli indirizzi di posta elettronica promettendo l’arrivo di un pacco contenente prodotti del suddetto marchio.

Viene fornito alla vittima un lasso di tempo piuttosto breve, affinché il “vincitore” possa fornire i suoi dati per ricevere il pacco. Ad oggi Yahoo e Gmail hanno studiato dei sistemi per bloccare queste truffe, ma non sempre riescono a scattare. E’ compito del destinatario cestinare immediatamente questi messaggi.