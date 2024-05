Nuovo aggiornamento di YouTube rende ogni video estremamente più corto: come funziona

Aggiornamento YouTube, le ultime novità della notissima applicazione di intrattenimento. Di seguito i dettagli.

Una delle applicazioni di intrattenimento più diffuse, uno strumento di diffusione di contenuti, un’opportunità di contatto e in qualche modo di comunicazione, una compagnia in sottofondo. YouTube è questo e molto altro per milioni e milioni di fruitori e utilizzatori del programma. E delle caratteristiche dell’applicazione è l’evoluzione per offrire ai glia utenti un’esperienza di uso sempre più soddisfacente e coinvolgente.

Certo a volte la politica di marketing dell’abbonamento alla versione Premium è apparsa un po’ invadente, ma fa parte di una modalità diffusa in quasi tutte le più grandi piattaforme o applicazioni internet e streaming. Inoltre va considerato che lentamente gli abbonamenti stanno erodendo posizioni nei confronti della versioni free, discorso valido anche per YouTube.

Aggiornamento TouTube, quale novità aspetta gli utenti

Anche per YouTube l’intelligenza artificiale rappresenta una sfida e allo stesso tempo una gigantesca possibilità di evoluzione. Infatti proprio grazia all’IA l’ultimo aggiornamento dell’applicazione si presenta molto interessante per gli utilizzatori. In questo caso la novità è destinata agli abbonati.

Infatti questi potranno testare, come per altre occasioni, gli esperimenti. Si tratta della possibilità offerta agli utenti selezionati di provare le nuove funzionalità prima dello sviluppo e diffusione su larga scala. Una sorta di controllo delle versioni beta di molte applicazioni, che consente di verificare gradimento e reazioni agli aggiornamenti introdotti.

Con questa novità i fruitori di YouTube potranno saltare con molta più semplicità e rapidità alle parti più interessanti del video. Quindi un uso più flessibile dello strumento di navigazione interna della riproduzione. La novità si chiama Jump Ahead, letteralmente salta avanti. Al momento l’aggiornamento è disponibile solo per i video in lingua inglese per gli utenti Premium degli Stati Uniti. In più al momento funziona solo con le applicazioni da cellulare.

L’arrivo dell’aggiornamento è datato marzo 2024 e probabilmente l’esperimento andrà avanti fino al mese di giugno, anche se non è da escludere una durata maggiore della sperimentazione. Jump Ahead è una versione migliorata del classico doppio-tap per cercare le funzionalità.

Solo che n questo caso entrerà in gioco l’intelligenza artificiale che selezionerà con gli strumenti di apprendimento automatico le cronologie degli utenti per raggiungere in maniera “intelligente” alle parti più popolari del video.

Ci sono degli aspetti che gli sviluppatori del programma stanno però valutando, saltare direttamente alla parte più guardata del video potrebbe influenzare il posizionamento degli annunci pubblicitari. E questo è un aspetto che YouTube dovrà considerare attentamente prima di diffondere definitivamente l’aggiornamento.