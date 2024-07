Nuovo aggiornamento di iPhone rende più bella anche la tua macchina: ecco cosa ti regala

Rivoluzione Apple con il nuovo aggiornamento del sistema operativo: rendi più bella anche la tua auto personalizzandone il display

Non si fa altro che parlare del lancio di iOS 18, l’aggiornamento della versione del sistema operativo Apple che a breve sarà disponibile per tutti i dispositivi del marchio. Sui social come TikTok ma anche Instagram sono tanti gli account che hanno iniziato a dare i primi spoiler sulle novità che verranno inserite a breve. Questa volta Apple ha puntato tutto sulla personalizzazione.

Se in passato l’azienda era stata criticata proprio per via del fatto che dava poche opportunità di personalizzazione del dispositivo ai suoi clienti, adesso sicuramente bisognerà andare a cercare critiche altrove perché i dispositivi Apple diventeranno i più personalizzabili tra tutti quelli in commercio. iOS 18 darà all’utente la possibilità di modificare il proprio menù delle app (molto di più di quanto già era possibile fare con la divisione in cartelle), ma non solo.

Anche la schermata di blocco diventerà ancora più personalizzabile, con tantissimi Widget disponibili e molte più funzionalità nelle ‘note’. Lo smartphone diventerà un vero e proprio assistente in tutto e per tutto, soprattutto con la possibilità di organizzazione molto più completa messa a disposizione in promemoria e note, i cui widget potranno essere ingranditi a proprio piacimento sulla schermata di blocco.

Tutte le novità iOS 18: iPhone CarPlay adesso diventa personalizzabile

Sarà poi possibile cambiare colori, riquadri, immagini, testi: ci si potrà veramente sbizzarrire. Così come su iPhone, anche sul Mac e su iPad arriveranno le novità di personalizzazione. Ma non è finita qui. Tra le novità anche molti nuovi sfondi.

Al momento l’aggiornamento è disponibile in versione beta, ma la quella definitiva arriverà comunque a breve. Gli sfondi saranno integrabili nella versione CarPlay, ovvero la connessione del sistema operativo al display dell’auto, per utilizzarlo da lì quando si guida evitando di mettere mani sul telefono. In questo senso, ogni volta che si entrerà in auto, l’iPhone si collegherà in automatico al bluetooth dell’auto, attivando uno sfondo che si ispira al logo Siri: le varie colorazioni disponibili saranno blu, grigio, ocra e viola.

Ognuno ha più versioni: più chiare o più scure. Lo sfondo CarPlay però potrà essere scelto solo tra queste varianti, rimarrà invece impossibile sceglierlo direttamente dalla propria galleria fotografica. Per cambiare sfondo se si è già in possesso di iOS 18 beta 4, basterà andare su ‘impostazioni’ e poi su ‘sfondo’, selezionando quello che più si intona alla propria auto.