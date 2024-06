Nuove USB4 con SSD performanti in arrivo: sono più veloci del tuo computer da migliaia di euro

USB4 e SSD ultraveloci. Dal Computex 2024 un prodotto che fa impallidire anche il PC più performante: i luoghi comuni sono frantumati.

La tecnologia che si trova alla base degli hard disk ha, per prima cosa, lo scopo di produrre componenti sempre più veloci nel compito di lettura e scrittura. E ci hanno insegnato che è sempre meglio, in termini di velocità, ciò che sono in grado di fare gli hard disk interni dei PC. Fino ad oggi.

C’è una componente, presentata nel corso dell’ultimo Computex 2024 che invece a quanto pare è pronta a scardinare anche quest’ultimo luogo comune che sembrava resistere da sempre. Il trucco verrebbe da un mix in cui fa la parte del leone la nuova USB4.

La società Phison ha stupito tutti presentando diversi prodotti nel corso della sua presenza al Computex 2024. Uno degli eventi legati al mondo della tecnologia più attesi dell’anno. Tra questi un prodotto che va sotto il nome di U21 ovvero il PS2251-21.

USB4, il segreto dell’hard disk esterno più veloce del mondo

Si tratta di un chip controller per hard disk esterni con tecnologia USB4 nativa. Già questo lo rende un prodotto stuzzicante per chi cerca sempre di risparmiare tempo lavorando però con gli hard disk esterni per poter avere a disposizione ovunque il lavoro o lo svago.

Quello che però fa del controller U21 un oggetto da tenere in considerazione e da guardare molto più da vicino è il fatto che sia in grado di supportare hard disk fino a 16 TB e di essere anche retrocompatibile con connessioni USB3 e addirittura USB2.0. Come sottolineato dal CEO di Phison K.S.

Pua, il nuovo U21, insieme alle altre soluzioni PCIe e alle memorie in grado di raggiungere i 10 GB di velocità di trasferimento sono la risposta alle nuove necessità degli utenti. Non possiamo infatti negare come sia aumentata la richiesta innanzitutto di spazio ma anche di spazio gestito in velocità. Un esempio che possiamo fare è l’annuncio che è stato fatto riguardo il prossimo Call Of Duty Black Ops 6. Un bestione da 300 GB.

Immaginando un computer da gaming che possa farlo girare è probabile che su questo computer sia installato Windows. Uno dei sistemi operativi più ingombranti mai esistiti. Un giocatore che volesse installare il nuovo COD Black Ops si troverebbe a dover fare più di qualche scelta o ad installare il gioco collegando un hard disk esterno e facendo qualche magia.

Ma è chiaro che l’installazione sugli hard disk esterni collegati tramite USB può essere lenta quando poi si tratta di giocare. Un prodotto USB4 nativo che funziona con hard disk che hanno spazio da vendere diventa quindi una soluzione allettante. Ed è anche un modo per avere magari più sistemi operativi a disposizione sulla stessa macchina.