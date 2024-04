Nuove truffe sui siti di vendita online, fate attenzione a questi segnali

È allarme nuove truffe sui siti di vendita online. Ecco a quali segnali fare attenzione per non cascare nel tranello dei malintenzionati.

Da ormai qualche anno, le piattaforme di e-commerce sono diventate una certezza nelle vite di milioni di persone. Quando si ha bisogno di acquistare qualcosa, generalmente si tende ad andare prima sui vari Amazon o eBay piuttosto che in un negozio fisico. Così da poter fare tutto da casa e molto spesso risparmiare diverse decine di euro. Il discorso merita più attenzione quando si parla di siti di vendita per affari tra privati.

In questo caso infatti, le truffe sono sempre dietro l’angolo e bisogna stare molto attenti. Pensate per esempio al Marketplace di Facebook o a Subito, due dei siti più utilizzati in assoluto e che ogni giorno presentano decine e decine di annunci diversi che meritano la vostra attenzione. Sia in positivo che in negativo. Se da un lato potete fare affaroni unici, dall’altro potreste incappare in tranelli messi in atto dai malintenzionati. Ecco alcuni segnali a cui fare attenzione, così non rischiate nulla.

Truffe sui siti di vendita online: i segnali a cui fare attenzione

A fornire una guida facile e veloce su come fare per evitare le truffe sui siti di vendita online ci ha pensato l’avvocato Massimiliano Dona su Instagram, con un Reel nel quale sono stati elencati ben tre punti che sono di norma quelli più comuni che dovrebbero farvi diffidare. Vi consigliamo di tenerli tutti a mente se avete intenzione di fare acquisti sui vari Subito.it e compagnia.

La prima cosa che dovrebbe farvi storcere il naso riguarda il comportamento del compratore. Se è una persona sempre di fretta, che non ha voglia di intavolare una trattativa e nemmeno di fornirvi informazioni extra, ecco allora che potrebbe trattarsi di una truffa. Senza alcun obiettivo reale di vendere l’oggetto, sarà solamente una volontà di rubarvi i soldi il prima possibile.

Altro trucco riguarda invece la scelta della piattaforma. Se state per esempio utilizzando Subito per contrattare, dovete rimanere lì. Magari vi verrà proposto di passare a WhatsApp o Telegram, per fare tutto in via privata e risparmiare sulle commissioni. Ma in questo modo non potrete appoggiarvi a nessuno strumento di tutela.

Ultimo ma non ultimo consiglio, non inviate mai i vostri documenti d’identità. Di norma, quando un compratore ve li richiede, finisce per sparire senza farvi sapere nulla non appena avrà ricevuto tutti i file. E avrà tra le sue mani tutti i vostri dati personali, da poter sfruttare per far partire ulteriori inganni con conseguenze potenzialmente molto pesanti.