Nuova versione WhatsApp, utenti nel panico per quel nuovo tastierino apparso in chat: ecco di cosa si tratta

Il nuovo tastierino apparso nelle chat di WhatsApp ha sorpreso tutti gli utenti. La novità cambia tutto: ecco di cosa si tratta.

L’app di messaggistica più utilizzata al mondo cambia nuovamente volto e lo fa con un tastierino presente in chat che ha sorpreso gli utenti. La novità rappresenta un ulteriore passo avanti in ottica del miglioramento dell’esperienza d’uso e della velocità di comunicazione.

Fin dal primo momento WhatsApp ha convinto tutti gli utenti interessati ad una comunicazione più rapida e semplificata. Nel tempo la piattaforma ha implementato maggiori opzioni, facendo in modo che ogni esperienza fosse ricca e in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza. In questo contesto entra il nuovo tastierino da poter utilizzare direttamente in chat.

Quanto emerso rende chiaro il lavoro degli sviluppatori sul servizio di messaggistica. Un’attività che prosegue con la sperimentazione di nuove funzionalità che arriveranno presto nell’app di WhatsApp. Vediamo insieme come funzione il nuovo tastierino implementato.

WhatsApp, nuovo tastierino nelle chat: arriva il dialer integrato

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano ad osare e proporre nuove chicche per l’app che conta ad oggi oltre 2 milioni di utenti attivi. L’ultima beta della versione Android segnala una novità che dovrebbe presto fare il suo ingresso nel client server. A svelarla sono stati gli esperti del portale WaBetaInfo, i quali hanno effettuato una ricerca all’interno del codice dell’ultima release evidenziando la nuova funzione nella versione beta 2.24.13.17.

La novità emersa nella versione beta 2.24.13.17 si riferisce all’introduzione del dialer telefonico direttamente nell’app WhatsApp. A questo si può accedere all’interno del tab chiamate, nel quale ora è presente una scorciatoia che consente di abilitare il dialer.

Tale aggiunta va a completare il quadro delle funzionalità introdotte per rendere più semplice e immediato l’accesso alle chiamate e alle conversazioni testuali con i contatti che non sono fino a quel momento registrati in rubrica. Con la nuova implementazione è possibile contattare una persona in modo davvero semplice, senza dover necessariamente salvare il contatto in anticipo nella rubrica dello smartphone.

Si ricorda che le funzionalità beta non sono disponibili a tutti gli utenti dato che il rilascio avviene in modo molto sporadico. La scoperta fatta non si lega ad alcuna conferma in merito alle tempistiche di rilascio, ma ci indica quali sono le funzioni su cui l’azienda sta concentrando i propri sforzi per migliorare l’esperienza d’uso in WhatsApp.