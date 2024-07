Nuova minaccia per il tuo PC, boom di casi in Italia: ti bloccano il computer e non puoi più usarlo

Una nuova incredibile minaccia per tutti i pc. I danni potrebbero essere davvero molto gravi: tutti a rischio.

L’utilizzo del computer, al giorno d’oggi può rappresentare qualcosa di estremamente necessario in specifiche occasioni. Certo, fonte di svago, intrattenimento in molti casi, ma in altrettante situazioni il riferimento è a qualcosa di fortemente legato al mondo del lavoro. Il rischio di ritrovarsi senza la possibilità di utilizzare il proprio dispositivo, è di certo qualcosa di inconcepibile per milioni e milioni di utenti.

Di recente, non pochi problemi hanno riguardato e ancora stanno riguardando gravi problematiche riferite specificatamente a precisi sistemi operativi. Una minaccia capace di mettere a rischio non solo i singoli lavoratori ma anche interi comparti con tantissime aziende praticamente private degli strumenti utili per procedere con i vari impegni professionali. Molto di recente, per intenderci, nelle ultime settimane sono state ben sedici le aziende e le organizzazioni colpite da un potente virus.

Nuova minaccia per il tuo PC, boom di casi in Italia: l’origine del rischio

Il sistema in questione, Ransomware-as-a-service denominato Eldorado si sta letteralmente scagliando contro PC Windows e Linux, mettendo a rischio, di conseguenza, l’attività di tantissimi lavoratori singole e aziende. I casi di attacchi da parte della stessa minaccia, arrivano ormai da ogni parte del mondo con l’Italia che, chiaramente, non risulta affatto immune alla stessa dinamica. La prima traccia di questo particolare rischio è stato individuato nel marzo del 2024.

Il tutto, è stato scoperto grazie al lavoro di un’azienda specializzata in cybersecurity, la Group-IB. Il tutto nasce sulla apparizione su un forum riconducibile al Dark Web di annunci firmati da criminali informatici legati alla ricerca di nuovi operatori, per cosi dire, per passare alla fase dei test relativi alla nuova minaccia informatica. Una organizzazione, insomma, apparentemente molto ben strutturata.

Una delle notizie acquisite in merito al gruppo di malintenzionati in questione è che è sicuramente è gestito da persone di lingua russa, e, inoltre, si parla di una formazione, per cosi dire, assolutamente nuova, della quale non si trova alcuna traccia nel recente passato. Un nuovo gruppo nato dal nulla e che si muove nel nulla ma fa danni seri.

Devono stare attenti soprattutto coloro che hanno un terminale con Windows o Linux, al momento gli os più colpiti. Operazioni che nascono con l’intento di minacciare quanti più utenti possibile. Il rischio continuo che attraverso il web può contagiare a macchia d’olio e portare al mancato utilizzo dei propri dispositivi.