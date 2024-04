Nuova funzione in arrivo per chi presta lo smartphone ai propri bambini: ti salverà la vita

Google continua a migliorare le sue politiche, offrendo agli utenti un potente strumento per gestire la sicurezza digitale della famiglia.

Google ha finalmente pensato a una soluzione per un problema molto comune, soprattutto per i genitori con figli piccoli. Capita spesso che i bambini vogliano prendere in mano i telefoni dei genitori e giocare o semplicemente navigare per la schermata. In questi momenti, però, questi utenti inconsapevoli possono potenzialmente compiere azioni molto pericolose con gli account dei genitori, come acquisti involontari o accesso a zone del web poco sicure.

L’ultima novità annunciata da Google si inserisce proprio in questo contesto, promettendo di essere un valido aiuto per tutti coloro che condividono il proprio dispositivo con i più piccoli. La sicurezza online è una preoccupazione crescente, soprattutto per i genitori che desiderano proteggere i propri figli dai pericoli del web senza privarli delle opportunità educative che la tecnologia può offrire. Il Play Store di Google introdurrà quindi un nuovo livello di sicurezza.

Bambini che usano gli smartphone dei genitori: la funzione di sicurezza che non potrà più mancare sui vostri telefoni

La novità in questione è l’introduzione dell’autenticazione biometrica per gli acquisti tramite il Google Play Store rappresenta una svolta significativa. Questa tecnologia consente di verificare l’identità dell’utente attraverso impronte digitali o riconoscimento facciale prima di completare qualsiasi acquisto. Ciò significa che ogni volta che il bambino tenta di scaricare una nuova app o fare acquisti in-app, la verifica biometrica impedisce qualsiasi operazione non autorizzata.

Attivare la verifica biometrica è semplice. Gli utenti devono aprire l’app Play Store, navigare nelle Impostazioni, selezionare la voce “Verifica acquisti” e attivare l’opzione per la verifica biometrica. Inizialmente, sarà necessario inserire la password esistente per confermare questa modifica, ma Google ha annunciato che presto sarà possibile configurare e utilizzare la biometria senza la necessità di una password, rendendo il processo ancora più rapido e sicuro.

Questa funzione sarà disponibile per qualsiasi dispositivo che supporti la tecnologia biometrica, implementata effettivamente nella maggior parte dei dispositivi moderni.

La principale preoccupazione per i genitori che permettono ai bambini di utilizzare il loro smartphone è evitare acquisti accidentali o non autorizzati, ma la nuova funzione di Google ha anche altri interessanti risvolti. Questa tecnologia è infatti utile anche per proteggere l’identità e i dati personali in caso di smarrimento o furto del dispositivo.