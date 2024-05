Numeri di telefono rari, questi valgono fino a 14.000€: quali sono

Numeri di telefono rari, alcuni hanno un valore incredibile. Le caratteristiche di questi autentici tesori numerici.

La telefonia è un mondo molto particolare. Ci sono dispositivi che sono dei veri gioielli della tecnologia con prezzi di mercato molto elevati, nell’ordine di migliaia di euro. La loro produzione prevede processi industriali molto avanzati, commercializzazione per clienti con una certa disponibilità economica e molto attenti alla qualità del prodotto.

Ci sono poi gli apparecchi che sono a tiratura limitatissima, con rivestimenti esterni in materiali preziosi come l’oro o il platino, per esempio. Si tratta di pezzi quasi unici, costruiti per un mercato di super ricchi da aziende specializzate in oggetti di lusso, con una distribuzione che non prevede una vendita nei consueti canali commerciali.

Ma anche i numeri di telefono hanno un mercato tutto loro e quelli più rari raggiungono quotazioni incredibili, più alte degli ultimissimi modelli sul mercato. Si tratta di merce di scambio particolare, con alcune combinazioni che sono ricercatissime.

Numeri di telefono rari, ecco i più costosi

Le sequenze telefoniche associate all’utenza possono avere un particolare valore commerciale, se rispettano alcune caratteristiche. Cioè se le sequenze sono facilmente memorizzabili e quindi si ricordano con estrema facilità. In questo senso i numeri telefonici non sono tutti uguali e alcuni facilitano in maniera evidente la comunicazione e i contatti tra clienti e aziende o professionisti.

Un numero telefonico facilmente memorizzabile diventa una sorta di nome, di elemento di identità e distinzione dell’azienda che rende più immediati i contatti con la clientela. Più la sequenza è particolare e facile da tenere a mente, più diventa preziosa e assume valore maggiore su questo mercato.

Esistono infatti siti specializzati dove numeri con sequenze particolari sono messi in vendita. I più ricercati sono quelli cifre che si ripetono e con una certa musicalità. Si tratta dei cosiddetti numeri d’oro con quotazioni che arrivano a centinaia di euro.

Sono composti da sequenze che si ripetono per esempio 4X256256 o 2X487487 e simili. Sequenze crescenti all’interno del numero sono quotate fino a 800 euro, per esempio 3X234567 e simili. Ma ci sono anche numeri con quotazioni che partono da mille euro per arrivare a 14mila euro. Sono i cosiddetti numeri di platino. Ad esempio 4X123456.

Dunque la disposizione delle cifre, facili da ricordare, determina il valore commerciale dei numeri di telefono molto ricercati da aziende e professionisti che vogliono un ulteriore elemento di contatto con la clientela. Numeri come questi non sono mai usati da utenze anonime, al contrario sono un elemento di identificazione, un modo per attrarre clienti e pubblico, un modo per superare la concorrenza.