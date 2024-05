Notifiche Gmail senza fine: il trucco per fare pulizia velocemente e leggere solo quello che ti interessa davvero

C’è un trucco per fare velocemente pulizia delle notifiche di Gmail e leggere solo quelle che vi interessano. Ecco come fare.

Dei tanti servizi online che trovate a vostra disposizione per la gestione delle email, uno dei più apprezzati ed utilizzati è senza dubbio Gmail. Che viene offerto gratuitamente da Google con la creazione di un account dedicato e dà modo di gestire in maniera facile e veloce la propria posta elettronica. Che sia per uso personale o per motivi lavorativi.

Tra divisone di cartelle, funzionalità avanzate per programmare o per annullare eventuali invii errati e via dicendo, avrete tutto sempre vostra disposizione. Uno degli aspetti più controversi di questo software riguarda la gestione delle notifiche.

Molto utile ma che alle volte diventa eccessivo, facendoci arrivare ogni minuto su email anche se di spam. Non sapete come fare per gestirle al meglio? Ecco un trucco per fare pulizia ed essere certi di venire avvisati solo per le email più importanti.

Notifiche di Gmail: ecco come gestirle velocemente

C’è un trucco geniale disponibile su Gmail che vi cambierà la vita e vi darà modo di ricevere solo le notifiche realmente importanti e di cui avete bisogno. Così facendo, avere un avviso solo quando una posta elettronica importante arriva all’interno della vostra casella non sarà più utopia. Ma anzi sarà tutto sempre a portata di mano, dovete eseguire questa procedura ed il gioco è fatto in men che non si dica.

Per prima cosa aprite Gmail e poi toccate l’icona della lente d’ingrandimento sul vostro smartphone o PC. A questo punto, andate sulle impostazioni e cercate tutti i mittenti specifici di spam che non vi servono più. In alto a destra tornerete il pulsante Annulla iscrizione, da premere subito per far sì che verranno bloccate in automatico le mail provenienti da questi account.

Potrete in questo modo anche filtrare e mela che ritenete importanti e ricevere notifiche solo da esse. Così da non perdervi nulla. Vedrete che in qualche istante la vostra casella di posta avrà una spetto punti come non mai, con i soli messaggi importanti lì da leggere o da rivedere. Non dovrete più passare le ore a cercare la mail che avevate visto o che vi serve in un determinato momento.

Ricordatevi inoltre che se vi iscrivete ad una newsletter per ricevere un vantaggio temporaneo, come può essere un codice di sconto, potete poi disattivarla subito. E anzi dovreste farlo, così da non far accumulare dei mittenti che non vi servono.