Nothing, furto dei dati degli utenti: l’azienda esce allo scoperto

Nothing è alle prese con una situazione scomoda a seguito del furto dei dati degli utenti: l’azienda ora esce allo scoperto.

Si torna nuovamente a parlare di un’azienda abbastanza nota che deve fare i conti con il furto dei dati degli utenti. Questa volta la notizia riguarda l’azienda Nothing, come confermato dalla stessa società.

Da qualche anno il settore tech ha accolto l’azienda Nothing fondata da Carl Pei, cofondatore del produttore cinese di smartphone OnePlus. I dispositivi si sono subito evidenziati, portando tanti utenti a scommettere su questo marchio. Ora, però, la società è protagonista di una brutta tegola sia a livello interno che sul piano mediatico.

A far emergere i dettagli di quanto sta avvenendo è stato il sito Android Authority che ha trovato in rete un file di testo inerente ad un database con all’interno dati condivisi a loro insaputa. Dopo la notizia, la stessa Nothing è uscita allo scoperto con una risposta precisa e chiara.

Nothing alle prese con il furto dei dati degli utenti: la società risponde

La tecnologia continua a cambiare e sta portando sempre più spesso a situazioni come quella che riguarda l’azienda Nothing. Secondo quanto emerso, i dati riguardano gli utenti registrati nella community dell’azienda e il furto non pare aver toccato informazioni particolarmente sensibili.

Le prove che si sono evidenziate in rete si riferiscono a dati pubblici come nome utente, data d’iscrizione e dell’ultimo accesso, autorizzazioni al forum, numero commenti e altri elementi di questo tipo. L’unico aspetto negativo riguarda l’indirizzo e-mail inserito al momento della registrazione, anch’esso all’interno dei dati rubati.

A tal proposito Nothing ha deciso di rispondere con un comunicato ufficiale in cui si segnala la scoperta di una vulnerabilità nel dicembre del 2022. Questa ha colpito gli indirizzi e-mail dei membri della comunità ma, sottolinea l’azienda, nessun nome, indirizzo personale, informazioni di pagamento o password sono state compromesse.

L’azienda continua nel comunicato sottolineando che dopo questa scoperta, circa un anno e mezzo fa, ha intrapreso immediate azioni per porre rimedio alla situazione e migliorare sensibilmente le proprie funzionali di sicurezza.

Con queste parole Nothing ha tranquillizzato i suoi utenti sia per quanto riguarda le informazioni rubate sia sul proseguimento dell’esperienza con l’azienda, aumentando le barriere difensive così da evitare qualsiasi risvolto di questo tipo in futuro.