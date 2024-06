Notebook da gaming, offerta super su Amazon: puoi applicare coupon da 70€

Sul Amazon c’è la possibilità di acquistare un notebook da gaming ad un prezzo super. La cifra può essere ridotta con un coupon da 70€.

Amazon si conferma ancora una volta un punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di determinati prodotti. In questo caso c’è da segnalare un’interessante offerta su un notebook da gaming, a cui si può applicare un coupon dal valore di 70€ che consente di ridurre ulteriormente la cifra finale.

I notebook da gaming hanno preso sempre più campo perché permettono di poter fare affidamento su un dispositivo portatile a dir poco performante. Le componenti all’interno sono di alto profilo e permettono non solo di giocare ma anche di poter eseguire programmi utili alla propria attività professionale.

Per coloro che sono alla ricerca di un notebook da gaming possono prendere in considerazione la proposta presente sul noto e-commerce. Il computer in offerta ha attualmente una valutazione di 4,3 stelle ed ha soddisfatto i clienti che hanno deciso di puntare su di lui.

Offerta notebook da gaming Amazon: caratteristiche e prezzo

Le offerte in ambito tech sono all’ordine del giorno e garantiscono, nella maggior parte dei casi, un sicuro risparmio per il consumatore. Questa volta si segnala la proposta inerente ad un notebook da gaming ACEMAGIC sul portale Amazon.

Il PC ACEMAGIC presenta un processore AMD Ryzen 7 5700U (i7-1265U) con 8 core e 16 thread, una RAM da 16GB e una memoria SSD da 512GB. La capacità di elaborazione grafica passa dall’AMD Radeon RX Vega 8 Graphics, supportata da una batteria che in media promette otto ore. Questo computer ha uno schermo ad alta definizione da 16,1 pollici (Full HD con risoluzione 1920×1080) che offre un utilizzo più confortevole.

Reso ancora più di valore grazie alla tastiera retroilluminata e il tastierino numerico che permettono di operare con estrema facilità. Il design di questo PC si mostra estremamente compatto e permette di poter essere utilizzato in diverse situazioni. Ai lati ci sono diversi ingressi che vanno dalle classiche porte USB fino ad arrivare a quelle di Tipo-C, porta HDMI e ingresso per le cuffie.

Dunque, il notebook da gaming ACEMAGIC ha davvero di tutto e al momento è proposto sul sito Amazon al prezzo di 549,90€. Questa cifra può essere abbassata utilizzando il coupon da 70€ presente poco sotto il prezzo. Per attivare il coupon non basta fare altro che cliccare sul quadratino presente, così da ricevere lo sconto direttamente nel carrello.