Non vuoi far sapere che sei su Instagram? Diventa invisibile!

Instagram è uno dei social più utilizzati al mondo, con milioni di persone che ogni giorno si collegano per esplorare contenuti vari.

Tuttavia, ci possono essere momenti in cui desideriamo navigare in anonimato, senza lasciare tracce della nostra presenza online. In questo articolo, vi guideremo attraverso alcuni passaggi semplici ma efficaci per rendervi invisibili su Instagram.

Forse non tutti sanno che, similmente a quanto accade su WhatsApp, anche su Instagram è possibile navigare senza lasciare segni evidenti della propria attività. Questa opzione risponde alla crescente richiesta di privacy e controllo delle proprie informazioni personali online.

Non far sapere agli altri quando sei online o quando leggi i loro messaggi è un diritto legittimo di ogni utente.

Disattivare lo stato dell’attività

Il primo passo per garantire la propria invisibilità su Instagram consiste nel disattivare la funzione “Mostra lo stato dell’attività“. Questa opzione permette ai follower con cui avete scambiato messaggi di vedere se siete online. Per disabilitarla, dovete accedere alle impostazioni del vostro profilo: cliccate l’icona con le tre linee orizzontali in alto a destra e selezionate “Impostazioni”. Da qui, navigate fino alla sezione “Privacy” e cercate la voce “Stato dell’attività”, dove potrete scegliere di non mostrare il vostro status.

Un altro aspetto importante per mantenere un basso profilo su Instagram riguarda le conferme di lettura dei messaggi diretti. Anche questa funzionalità può essere disabilitata facilmente dalle impostazioni del proprio profilo. Andate sul vostro profilo, cliccate sulle tre linee orizzontali e poi selezionate “Messaggi e risposte alle storie“. Qui troverete l’opzione per disabilitare le conferme di lettura. Una volta attivata questa impostazione, nessuno sarà in grado di sapere se avete letto i loro messaggi.

Seguendo questi semplici passaggi potrete godervi il vasto mondo di Instagram mantenendo un profilo basso e proteggendo la vostra privacy. Ricordate sempre che gestire attentamente le impostazioni relative alla visibilità online è fondamentale nell’era digitale odierna.