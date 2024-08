Non usi ancora le abbreviazioni da tastiera? Non sai cosa ti perdi!

L’iPhone, come molti altri dispositivi tecnologici moderni, offre una vasta gamma di funzionalità pensate per migliorare l’efficienza e la comodità d’uso.

Una di queste funzionalità è la possibilità di creare e utilizzare abbreviazioni personalizzate per sostituire frasi o parole lunghe con pochi caratteri. Questo strumento può rivelarsi particolarmente utile in diverse situazioni, come vedremo in questo articolo.

Un’abbreviazione su iPhone è una funzione che permette di sostituire automaticamente un breve insieme di caratteri con una frase o parola più lunga precedentemente definita dall’utente. Ad esempio, digitando “cmq” potrebbe apparire automaticamente la parola “comunque”, oppure inserendo “cv” potrebbe essere sostituito con una frase intera scelta dall’utente. Questo meccanismo consente di risparmiare tempo durante la digitazione, specialmente per frasi frequentemente usate o dati complessi come il codice fiscale.

Le abbreviazioni si basano su un principio molto semplice: quando si digita l’abbreviazione scelta e si preme lo spazio, il sistema riconosce automaticamente il codice e lo sostituisce con il testo corrispondente precedentemente impostato dall’utente. Se l’utente non desidera procedere alla sostituzione proposta dal sistema, può semplicemente cliccare sulla “x” che appare accanto al suggerimento per continuare a scrivere ciò che aveva intenzionato senza attivare l’abbreviazione.

Creazione di un’abbreviazione personalizzata

Per creare un’abbreviazione personalizzata su iPhone è necessario accedere alle impostazioni del dispositivo. Il percorso da seguire è: Impostazioni > Generali > Tastiera > Sostituzione testo. Qui si trova l’opzione per aggiungere nuove abbreviazioni attraverso il pulsante “+”. A questo punto, nell’apposito campo “Frase”, va inserito il testo completo che si desidera far apparire quando viene digitata l’abbreviazione specificata nel campo “Abbreviazione”.

Ad esempio, se si vuole che digitando “cf” appaia il proprio codice fiscale completo, basterà inserire nel campo “Frase” il codice fiscale e in “Abbreviazione” le lettere “cf”. Dopo aver salvato questa configurazione, ogni volta che verrà digitato “cf” seguito da uno spazio sul dispositivo iOS verrà automaticamente sostituito con il codice fiscale completo.

Le possibilità offerte dalle abbreviazioni sono molteplici e possono adattarsi a svariati contesti d’utilizzo a seconda delle esigenze personali. Oltre all’esempio del codice fiscale già citato, le abbreviazioni possono essere impiegate per scrivere rapidamente frasi comuni usate nella comunicazione quotidiana come saluti (“ciao come va”), espressioni tipiche (“lol” per indicare divertimento) o anche terminologie specifiche legate al proprio ambito professionale.

È importante notare che mentre utilizzare singole lettere come abbreviazioni può sembrare conveniente, ciò potrebbe portare a sostituzioni indesiderate durante la digitazione normale; pertanto è consigliabile optare per combinazioni di due o più caratteri poco probabili da utilizzare in altri contesti.

Attraverso questi semplici passaggi è possibile ottimizzare significativamente l’esperienza d’utilizzo della tastiera dell’iPhone rendendo la scrittura più rapida ed efficiente grazie all’utilizzo delle abbreviazioni personalizzate.