Non trovi più come fare i videomessaggi WhatsApp? Ecco dove li hanno messi!

WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più diffusa e il suo successo dipende anche dalla facilità con cui si possono inviare messaggi multimediali

Basti pensare a un messaggio vocale, alle gif o agli sticker. La sua semplicità ci ha abituati a una continua evoluzione, con nuove funzioni che si integrano perfettamente all’esperienza utente.

Tra queste, una delle novità più apprezzate fu sicuramente l’introduzione dei brevi videomessaggi. Bastava un semplice click sul microfono per registrare un messaggio vocale e, tenendo premuto, si attivava la fotocamera per catturare un breve video. Un modo rapido e immediato per condividere momenti ed emozioni con i propri contatti.

Tuttavia, recentemente, molti utenti hanno notato la scomparsa di questa funzione. Il tasto per registrare i messaggi vocali è rimasto invariato, ma la pressione prolungata non attiva più la fotocamera come un tempo. Che fine hanno fatto, quindi, i videomessaggi? Che siano stati eliminati da WhatsApp in un recente aggiornamento?

La scomparsa (e il ritorno) dei videomessaggi su WhatsApp

Niente paura, i vostri video non sono scomparsi nel nulla! La funzione è ancora presente, anche se leggermente modificata. Invece di premere a lungo sul tasto del microfono, ora bisogna tenere premuta l’icona della fotocamera. In questo modo, si attiverà la registrazione di un video, riconoscibile dalla cornice a cerchio che comparirà sullo schermo.

Questo piccolo cambiamento potrebbe disorientare gli utenti abituati alla vecchia modalità, ma in realtà semplifica ulteriormente l’invio dei videomessaggi. Non è più necessario distinguere tra pressione breve e prolungata sul tasto del microfono: basta un tocco sull’icona della fotocamera per immortalare un momento e condividerlo all’istante.

La scomparsa e il successivo “ritorno” dei videomessaggi su WhatsApp ci ricordano la continua evoluzione a cui sono soggette le app che utilizziamo quotidianamente. Funzionalità che consideriamo acquisite possono cambiare o essere spostate, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere la nostra esperienza utente più semplice, intuitiva e completa.