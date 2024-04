Non servirà più riavviare Windows: c’è una comoda novità per gli utenti

Gli utenti di Windows possono accogliere tra le loro opzioni una comoda novità. Non servirà più riavviare: ecco cosa cambia.

I computer con Windows risultano tra i più diffusi al mondo. Negli anni il sistema operativo è cambiato drasticamente, donando agli utenti opzioni sempre più nuove e all’avanguardia delle evoluzioni tecnologiche.

L’attività al PC è quotidiana e questa può costringere l’utente a dover riavviare il dispositivo. Da ora in poi, però, questo processo cambiare a seguito dell’introduzione di un nuovo meccanismo che permette di svolgere alcune operazioni senza il successivo riavvio.

Si tratta di un’autentica svolta per gli utenti che ora vedranno ridurre sensibilmente i tempi di applicazione degli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo. Vediamo insieme in cosa consiste questa comoda novità pensata da Microsoft.

Niente più riavvio per gli aggiornamenti di sicurezza: la comoda novità per gli utenti Windows

Gli utenti Windows hanno accolto di recente l’hotpatching su Windows Server e ora Microsoft sta estendendo questa funzionalità anche alle versioni consumer del sistema operativo. L’hotpatching permette di installare gli aggiornamenti senza dover riavviare il sistema, eliminando in questo modo i tempi di inattività e le interruzioni dei servizi durante l’implementazione degli ultimi aggiornamenti ufficiali. Un processo che fornire un grande cambiamento agli utenti.

Il processo di installazione degli aggiornamenti a caldo opera in maniera intelligente: invece di modificare direttamente il file system, le correzioni vengono momentaneamente apportate all’interno della memoria RAM. La prima versione consumer di Windows che supporterà questa comoda tecnologia probabilmente sarà Windows 11 24H2, con rilascio previsto per gli ultimi mesi di quest’anno.

Tuttavia, un elemento fondamentale per l’utilizzo di questa funzionalità sarà l’attivazione della protezione Virtualization Based Security (VBS), una tecnologia di sicurezza presente nelle versioni più recenti di Windows e Windows Server che usa la virtualizzazione per isolare e proteggere determinate aree della memoria e del sistema operativo.

Microsoft ha deciso di implementare una novità che fa felice tutti gli utenti Windows. Con questa tecnologia si potranno applicare le patch di riferimento senza dover obbligatoriamente riavviare tutto il sistema. In questo modo si potrà continuare con la propria attività al computer senza nessuna interruzione. Insomma, per gli utenti è un’autentica svolta che consentirà di cambiare la propria esperienza in maniera più rapida e decisamente fluida.