Non sai cosa guardare su Netflix stasera? Gioca alla Roulette e trova il film perfetto

Ti è mai capitato di passare ore a scorrere i titoli su Netflix, solo per poi arrenderti e spegnere tutto senza aver scelto nulla da guardare?

La stanchezza da eccesso di scelta è un problema reale, e colpisce anche i più appassionati di film e serie TV.

Se anche tu ti ritrovi intrappolato in questo circolo vizioso, ho la soluzione che fa per te: Reelgood Roulette.

Dimenticati delle serate passate a vagare senza meta nel catalogo Netflix. Reelgood Roulette è un sito web gratuito che ti aiuta a decidere cosa guardare in modo semplice e divertente. Come funziona? Te lo spiego subito.

Scegli il tuo destino cinematografico (o quasi!)

Vai sul sito di Reelgood Roulette e preparati a dire addio all’indecisione. Puoi personalizzare la tua esperienza di scelta scegliendo tra diverse opzioni:

Film o serie TV: Preferisci immergerti in una storia lunga o goderti un film in una sola serata? La scelta è nelle tue mani.

Punteggio IMDB e Reelgood: Se sei un cinefilo esigente e vuoi andare sul sicuro, imposta il punteggio minimo su IMDB e Reelgood per visualizzare solo i titoli più apprezzati.

Non hai preferenze particolari? Nessun problema! Lascia tutte le opzioni in bianco e preparati a una sorpresa completamente casuale.

Gira la ruota della fortuna cinematografica

Una volta impostate le tue preferenze (o meno!), è il momento di dare una svolta alla tua serata. Clicca sul pulsante “Spin” e la roulette virtuale inizierà a girare, scegliendo casualmente un titolo tra quelli disponibili su Netflix e compatibili con le tue indicazioni.

La roulette si ferma e… voilà! Ecco il tuo consiglio personalizzato per la serata. Corri subito a guardarlo su Netflix oppure, se il titolo proposto non ti convince, gira di nuovo la ruota. Puoi continuare a giocare finché non trovi il film o la serie TV che ti fa venire voglia di premere subito “Play”.

Reelgood Roulette è lo strumento ideale per chi vuole uscire dalla routine e scoprire nuovi titoli interessanti, per chi cerca ispirazione per una serata cinema improvvisata o semplicemente per chi vuole delegare la scelta a un algoritmo (quasi) infallibile.

Allora, cosa aspetti? Vai su Reelgood Roulette e gira la ruota! Chissà, potresti scoprire il tuo prossimo film preferito.