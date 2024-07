Non riesci a trovare un monitor low cost? Questa soluzione è perfetta per tutte le tue esigenze

Chi cerca monitor low cost, spesso, deve accontentarsi di prestazioni scadenti e di una risoluzione poco adatta a giocare e vedere film.

Il prezzo di un monitor decente per computer può variare parecchio a seconda delle specifiche tecniche dell’hardware. Il costo dipende principalmente dalla dimensione dello schermo e dal tipo di pannello (può essere un IPS, un VA o un TN). Inoltre, per poter ottenere prestazioni medio-alte, bisogna scegliere una buona risoluzione (Full HD, 4K) e una discreta frequenza di aggiornamento.

I monitor con risoluzione 4K e con caratteristiche avanzate, come per esempio alti tassi di aggiornamento, tempo di risposta più veloce e riproduzione accurata di colori, il più delle volte costano sopra i 300 euro. Chi volesse spendere di meno potrebbe dunque avere difficoltà a portarsi a casa uno schermo ideale per la produttività e l’intrattenimento.

L’azienda AOC, marchio taiwanese specializzato in schermi LCD per computer e televisoriLCD e LED, ha però di recente presentato due nuovi monitor entrambi in 4K ed economici. Questi due nuovi monitor ad altissima definizione, cioè in 4K, ultra HD, sono stati progettati per la casa e l’ufficio e rivelano dimensioni adeguate agli standard più richiesti. La grandezza è di 27″, ovvero 68,6 centimetri.

Monitor low cost: la soluzione fornita da AOC

La tecnologia del pannello IPS è in grado di offrire una visione dei colori di ottima qualità e ampi angoli per l’inquadratura. La risoluzione del pannello è una UHD, quindi 3840×2160. Entrambi i modelli, ovvero , U27B3A e l’U27B3AF, danno accesso a una tecnologia di sincronizzazione VRR Adaptive Sync. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz. E poi hanno altoparlanti integrati da 2 watt. L’High Dynamic Range è 101.

Secondo quanto si legge sul sito della AOC i due nuovi motitor, pur rappresentando soluzioni low cost per il mercato, sono in grado di offrire un’ampia esperienza visiva per ogni tipo di produttività (per lavorare, studiare, guardare contenuti). L’hardware, nel caso dell’U27B3AF, presenta anche un supporto regolabile in altezza ben integrato nel design senza cornice su tre lati.

E questa è l’unica sostanziale differenza fra i due modelli. Con entrambi i monitor la qualità delle immagini dovrebbe essere estremamente nitida. L’HDR10 interviene in tutti e due gli schermi a migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine, sincronizzando la componente alla GPU o alla console.

Il monitor AOC U27B3A è disponibile a un prezzo consigliato di 249 euro: su Amazon ci sono molte offerte compatibili con il prezzo base. Il monitor AOC U27B3AF, quello con il supporto regolabile in altezza, è disponibile a un prezzo consigliato appena un po’ più alto: 259 euro.