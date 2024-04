Non riesci a fissare un appuntamento per troppi impegni? Ecco la soluzione di Google: basta un click

Se avete il calendario pieno e non riuscite più a fissare un appuntamento, ecco la soluzione di Google che fa tutto con un click.

Che sia per lavoro o anche solo per il tempo libero, avere un calendario dove poter organizzare ogni singolo momento della giornata può spesso diventare utilissimo. Pensate per esempio a quando ricoprite una posizione in ufficio e dovete sottostare alle infinite call e ai meeting di ricognizione e sviluppo. E poi magari, dopo essere tornati a casa, avete l’incontro in palestra con il personal trainer o la cena con l’amico che non vedevate da una vita.

Sono tutti impegni che alla lunga potrebbero togliervi tutto il tempo libero che avete a disposizione. E se si accumulano altri obblighi, ecco che diventa impossibile fissare anche solo un appuntamento. Come fare dunque? Senza impazzire, c’è Google che ha la soluzione giusta per voi. Vi basta fare un click e il gioco è fatto, avrete risolto per sempre e sarete certi di poter organizzare al meglio la vostra giornata.

La soluzione di Google ai troppi impegni: con un click si fissa l’appuntamento

Questa soluzione di Google è a dir poco geniale e dovreste prenderla subito in considerazione se avete un calendario sempre fitto e non sapete più da che parte girarvi per fissare un appuntamento. I troppi impegni potrebbero giocare a vostro favore, ed ecco quindi che necessitate di un aiuto extra. Che può esservi fornito solo dalla tecnologia e, in particolare, da Big G.

Avrete sicuramente già sentito parlare di Calendar, o magari lo state utilizzando. Si tratta di un comodo sistema interconnesso con gli altri servizi di Gmail per poter avere sotto controllo tutti gli obblighi e le scadenze da rispettare. Con singoli slot nella giornata che vengono etichettati con l’impegno da rispettare, l’orario di inizio e di fine, le persone coinvolte e via dicendo.

Utile tanto per il lavoro quanto per il tempo libero. Quello che dovete fare per essere certi di poter fissare un appuntamento senza intoppi è… condividerlo! Google dà da tempo la possibilità di fare ciò, seguendo alcuni semplici passaggi. Da computer, vi basta aprire il sito e poi andare a sinistra, nella sezione I miei calendari.

Fate clic sulla freccia in giù per espanderlo e poi andate su Altro e infine Impostazioni e condivisione. Scorrete fino a Condividi con persone specifiche e poi scegliete Aggiungi persone. Qui potrete inserire l’indirizzo email di un utente o di un gruppo Google. Concludete con Invia e il destinatario potrà accedere al vostro calendario per rispondere agli inviti, modificare o creare nuovi eventi e via dicendo.