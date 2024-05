Non ricevi più le notifiche sullo smartphone? Risolvere è semplicissimo | La guida

Se non ricevete più le notifiche sullo smartphone, non temete. Risolvere è semplicissimo, ecco la guida completa.

Da ormai qualche anno, gli smartphone fanno parte delle nostre vite. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che al loro interno ci sono tutte quelle applicazioni fondamentali per poter comunicare, per lo svago, per navigare sui social, per lavorare, per giocare e chi più ne ha più ne metta. Ecco dunque che, per tenere tutto sotto controllo, c’è una funzionalità in particolare che gioca un ruolo importantissimo: le notifiche.

Ossia degli avvisi che possono venire sottoposti alla nostra attenzione sotto forma di banner o di avviso vero e proprio tramite suono. Ma cosa succede nel caso non vengano più ricevute sul vostro telefono? Si tratta di un errore in realtà abbastanza comune, che può essere dettato da diversi fattori. Se è successo anche a voi, non dovete temere nulla. Ecco come fare per risolvere subito, facendo così sarete certi di riavere tutto in men che non si dica.

Notifiche sullo smartphone che non arrivano: la guida per risolvere

A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di non ricevere più le notifiche sul proprio smartphone? Non dovete temere nulla, perché grazie a questa guida che vi forniremo riuscirete a riceverle nuovamente in men che non si dica. Vi basta infatti eseguire alcuni semplici passaggi direttamente da casa vostra. Senza il bisogno di dover andare in assistenza e chiedere ad un esperto quali siano le motivazioni dietro questo importante bug di sistema.

Da smartphone Android , la prima cosa da fare è andare in Impostazioni e poi Batteria , modificando la modalità di risparmio energetica in Bilanciato o Modalità prestazioni .

, la prima cosa da fare è andare in e poi , modificando la modalità di risparmio energetica in . Stesso discorso anche per iOS: andando in Impostazioni, App e poi premendo su Risparmio Energetico. Dove scegliere la voce Nessuna Restrizione.

Se non avete risolto, allora dovete andare nelle Impostazioni di notifica, Dal menu Notifiche App, dovete scegliere la voce Visualizza le notifiche e poi controllare che siano attive le funzioni Notifiche in evidenza, Notifiche schermata di blocco, Notifiche a comparsa e Permetti utilizzo del LED.

Oltre a suono, livello vibrazione e notifica permanente. Infine, andate sulle singole app di vostro interesse e controllate che anche in queste pagine tutte le notifiche siano attive. Solo così avrete la certezza di poter sfruttare il tutto senza alcun tipo di problema o intoppo.