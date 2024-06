Non pensare di migliorare il tuo PC senza installare prima questo programma: ti cambia davvero la vita

Questo programma è da installare subito se volete migliorare il vostro PC. Ecco di cosa si tratta, vi cambia davvero la vita.

Ci sono una lunga serie di fattori che vanno a determinare quella che è la potenza effettiva di un PC. Chiaramente si parte da quelle che sono le componenti interne di un dispositivo già pronto o assemblato da voi. Maggiori saranno le capacità garantite, migliore sarà la fluidità anche sotto sforzo e con tanti programmi aperti. Ma non è questo l’unico aspetto fondamentale.

Pensate per esempio alla memoria RAM e ROM a vostra disposizione, oppure alla tipologia di software che state utilizzando. O anche solo al tipo di utilizzo che dedicate al vostro computer tra svago, gaming, lavoro e via dicendo. Oggi vi parliamo di un altro fattore, che forse non avevate mai preso in considerazione. Se volete migliorare – e non di poco – le prestazioni, allora c’è un programma che dovete installare subito. Ecco di che cosa si tratta, noterete sin da subito il cambiamento.

Come migliorare il PC: dovete installare questo programma

Se non siete più soddisfatti delle prestazioni del vostro PC o più semplicemente desiderate migliorarle, allora ci sono alcuni software che faranno al caso vostro e a cui forse mai avevate pensato prima d’ora. Si tratta di un programma nello specifico che ha il compito esatto di andare a lavorare a quello che è il corretto funzionamento di alcune delle componenti interne che si trovano nel case.

Ossia i programmi di benchmarking, una tecnica che permette di modificare l’hardware e di garantire alcune prestazioni extra tramite l’overclocking o con le modifiche alle impostazioni di velocità della ventola. La tecnica viene definita empering ed è in genere molto complessa da applicare. Ma scaricando uno di questi programmi, potrete averne un assaggio anche se siete principianti in materia.

Partiamo da CPU-Z, un software di benchmarking completamente gratuito e che vi permetterà di accedere ad una carrellata completa con tutte le specifiche hardware del vostro PC, Soprattutto CPU. A questo potete poi aggiungere HWMonitor, altro software di benchmarking che visualizza marca e modello dei componenti e visualizza i vari parametri in tempo reale. Tra cui consumo energetico, velocità della ventola, di Clock, temperatura e tanto altro.

Per la GPU invece, ottima app è MSI Afterburner. Che dà modo di overcloccare e monitorare il vostro hardware in un unico programma. Tenendo sotto traccia tutti i parametri per monitorare la vostra scheda grafica. E potete anche salvare e attivare i profili di overlock all’avvio, così da avere un sistema operativo sempre rapido e veloce.