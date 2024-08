Non lo troverai più in vendita su Amazon: l’annuncio della compagnia che delude proprio tutti

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha spiazzato tutti gli utenti. Confermate le voci circolate con insistenza sul web.

“Si può ancora controllare la pagina del prodotto, per monitorare la disponibilità più recente del dispositivo, ma una volta esaurite le scorte non verranno più rifornite”, è così che viene annunciato lo stop alla commercializzazione di uno dei prodotti più amati e acquistati degli ultimi anni su Amazon.

Il prodotto non sarà più in vendita su Amazon in futuro. La decisione che spiazza tutti – computer-idea.it

I fan del dispositivo dovranno farsene una ragione e passare alla nuova versione, che tra l’altro è economica e presenta delle caratteristiche hardware nettamente migliori. È stata lanciata recentemente e sul web le recensioni positive fioccano, soprattutto per via delle immagini migliori proiettate sullo schermo e una qualità audio indubbiamente superiore rispetto al predecessore.

Insomma, sono abbastanza comprensibili le ragioni dell’azienda alla base della decisione. Interrompere la produzione era l’unica opzione sul tavolo, anche per permettere al nuovo modello di andare a occupare interamente quello spazio di mercato.

Amazon, stop alla produzione di Echo Dot: l’annuncio

Solamente qualche giorno fa Amazon ha ufficializzato l’interruzione della produzione di Echo Dot, parlando ai microfoni della redazione di The Verge. Dopo le numerose indiscrezioni circolate sul web alla fine è arrivata la conferma. Il motivo? Il popolare dispositivo da comodino lanciato nel 2017 è stato rimpiazzato solamente di recente dal nuovo modello, notevolmente più performante, ovvero l’Echo Spot, che presenta animazioni e un’eccellente qualità audio.

Non solo, perché mettendo a confronto l’importo del cartellino delle due versioni si comprende perché Amazon si sia mossa così. Echo Dot con Clock viene venduto al prezzo di 60 euro mentre Echo Spot, con display e uno stile completamente diverso – la fotocamera non c’è neanche qui, fortunatamente – a circa 80 euro. Chi volesse sostituire il proprio dispositivo appena acquistato avrà a disposizione in futuro solamente due alternative.

Una è accettare di ricevere un’unità ricondizionata in cambio oppure passare direttamente a Echo Spot, pagando però la differenza di prezzo che esiste tra i due prodotti. Non è da escludere comunque che Amazon abbia già in cantiere un aggiornamento dello stesso Echo Dot con Clock, i fan incrociano le dita, soprattutto perché particolarmente affezionati all’estetica e al design intramontabile che lo hanno reso così popolare.