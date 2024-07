Non lasciare che la tua posta elettronica sia invasa dallo spam: con questo stratagemma te ne liberi in un attimo

Ricevi un sacco di posta elettronica, ma la maggior parte sono pubblicità ed email che non ti servono. Ecco come liberare la tua casella.

Con l’avvento della posta elettronica, e il progressivo sparire di quella cartacea, è aumentato di conseguenza anche lo spam. Non solamente inteso come posta indesiderata a livello di virus e pubblicità poco gradite, ma proprio intesa come email che non servono praticamente a nulla nella vita quotidiana.

Newsletter, abbonamenti, ricerche di mercato: ci iscriviamo dappertutto, pensando di essere interessati a determinati servizi, e poi la nostra posta elettronica si riempie di mail automatiche che a malapena apriamo, figurarsi leggerle, con il risultato che però la nostra casella di posta si riempie ma di messaggi che non servono a nulla, se non a occupare inutilmente spazio.

Ma c’è modo di mettere un freno a tutto questo: con alcune semplici ma geniali mosse, è possibile riorganizzare la posta elettronica facendo in modo di suddividere i messaggi, cancellare quelli troppo pesanti, togliere di mezzo quelli che non servono e fare ordine tra le mail.

Come ti sfoltisco la mail: ecco cosa e come fare

Per gli utenti che usano Office 365, da qualche anno è stata introdotta una funzionalità a dir poco geniale, che permette di filtrare i messaggi di posta elettronica con bassa priorità, lasciando in evidenza solo quelli importanti. Si chiama Clutter (Messaggi secondari) ed include automaticamente tutti quei messaggi che l’utente ignorerà sicuramente.

E’ la prima cartella da vuotare se vuoi pulire la tua casella di posta, ma ricorda sempre di svuotare il cestino se vuoi realmente fare spazio. Un altro trick per tenere leggera la casella di posta è quella di salvare gli allegati delle mail e poi cancellare il messaggio se si è completato il lavoro. In questo modo si tengono solo i documenti veramente necessari, mentre gli altri si possono serenamente gettare via.

Ci sono poi le tanto vituperate newsletter, che a dire il vero infestano le caselle di posta: per chi ha un account Gmail, basta scrivere nella barra di ricerca Unsubscribe ed appariranno tutte le newsletter che hanno poca importanza: a quel punto basta selezionarle tutte e cancellarle.

Sempre nella barra di ricerca puoi provare a effettuarne una con la dicitura 10 m: appariranno tutte le mai che occupano più spazio (ma puoi farlo anche con le mail da 5 mega) che puoi serenamente cancellare dal momento che probabilmente sono vecchie e ora non ti serviranno più.