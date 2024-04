Non eliminare mai quest’app dal tuo smartphone: distruggi il sistema, dopo dovrai solo buttare tutto

App smartphone, non cancellare questa si rischiano dei danni irrisolvibili per il dispositivo. Di seguito le informazioni.

Gli errori anche nell’uso quotidiano del cellulare sono possibili. Anzi proprio durante un utilizzo consueto e per questo disattento, le possibilità di commettere degli errori aumentano. Il riferimento non è tanto a scambi di destinatari o a messaggi sgrammaticati, quanto a operazioni che possono compromettere il funzionamento corretto del dispositivo.

Queste situazioni sono comuni e non casualmente i costruttori ricorrono ai ripari, inserendo procedure di sicurezza nelle operazioni più delicate o prevedendo avvisi in prossimità di passaggi che possono essere pericolosi per il cellulare. Nonostante questo gli errori capitano e i loro effetti sono potenzialmente molto gravi. Vediamo in particolare che cosa bisogna evitare accuratamente.

App smartphone che sono essenziali per il dispositivo

Come noto a tutti gli utilizzatori di cellulari Android oltre alle applicazioni installabili da terzi sul proprio dispositivo, ve ne sono alcune presenti di defualt. Alcune di queste sono connesse alla ricerca o alla messaggistica. Sono applicazioni di base, da aggiornare ma non essenziali per il corretto funzionamento dell’apparecchio.

Al contrario, altre sono essenziali per lo smartphone e non devono essere modificate. Ancora non devono essere assolutamente disinstallate. È capitato che alcuni utenti di dispositivi della Xiaomi abbiano erroneamente rimosso un applicazione di sistema, forse la principale. Stiamo parlando di una app denominata Android System, in qualche modo il fulcro del sistema operativo dello smartphone.

Il risultato dell’operazione è stato definitivo per gli apparecchi coinvolti. Si determina la rimozione della piattaforma e di conseguenza l’inutilizzabilità del cellulare. Al termine della disinstallazione di Android System, il messaggio comparso è vagamente ironico, ma chiarissimo “Il sistema è stato distrutto“. Per gli utenti distratti nessuna possibilità di recuperare la situazione.

Dunque Android non è immune dagli errori degli utenti. Anche si parla di una piattaforma stabile e flessibile che si adatta a diverse modalità di utilizzo, ha dei limiti di funzionamento oltre i quali non si può sopperire. Il sistema operativo in determinati casi non può operare un controllo preventivo e le procedure avviate e concluse non possono essere modificate.

Secondo Xiaomi, casi del genere si verificano soprattutto in caso di configurazioni particolari del cellulare, con modelli di sviluppo o prototipi non ancora stabili. Ma è evidente che rimuovere applicazioni di sistema può portare a conseguenze irreparabili per lo smartphone, impedendo delle successive operazioni di ripristino. Il funzionamento stabile del sistema dipende da tali applicazioni, quindi meglio evitare di toccarle anche per curiosità.