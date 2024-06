Non comprare questa nuova serie di PC se vuoi usarli per giocarci: il segreto che non ti dice nessuno

Volete giocare col PC? Allora non dovete comprare questa nuova serie, c’è un segreto che nessuno vi ha mai detto.

Il settore del gaming da PC sta registrando un’accelerata senza precedenti negli ultimi anni. Cresce di giorno in giorno il numero di videogiocatori che prende la decisione di abbandonare le classiche console come PlayStation e Xbox a favore di un computer. Per tutti i vantaggi che ne conseguono. Andando ad assemblarlo con le caratteristiche più affini alle proprie esigenze, si ha modo di godere di grafica e fluidità senza precedenti.

E non solo, perché col passare del tempo è possibile aggiornare eventuali componenti per avere sempre il top di gamma a propria disposizione. Ci sono però alcune serie che più di altre sono indicate per questo campo. E altre invece che andrebbero proprio evitate quando si tratta di scegliere. Una in particolare, ecco perché dovreste evitarla se state cercando un PC per giocare. C’è un segreto che nessuno vi ha mai detto prima d’ora, ma che gioca un ruolo decisivo.

PC per giocare, non dovete affidarvi a questa serie

Si tratta di una nuova serie per PC che sta per venire lanciata e che dunque promette di essere all’avanguardia dal punto di vista delle specifiche tecniche. Ma state attenti, perché pare non sia per nulla indicata per il gaming. Ecco dunque che dovreste evitarla se state cercando un dispositivo in grado di far girare tutti i titoli di ultima generazione al massimo delle possibilità.

Stiamo parlando dei Copilot Plus, i nuovi computer di Microsoft con i nuovi processori ARM serie Snapdragon X. Se l’azienda proprietaria di Windows ancora non ha fatto particolari comunicati, è stato il sito web WorksOnWoA.com a svelare tutti i segreti. Secondo quanto emerso dalle prime recensioni, infatti, questi nuovi sistemi sono molto deboli per i videogiochi.

Con prestazioni che puntano tutto sulla produttività e sull’efficienza dei programmi di base. Meno invece per i videogiochi. Slo stati comunque effettuati alcuni progressi, ma ancora non sufficienti per potersi interfacciare con titoli tripla A che puntano sulla grafica e sulla fluidità a schermo. Valutate dunque bene cosa scegliere, Qualcomm stessa ha ammesso che i nuovi laptop con Snapdragon X non saranno in grado di riprodurre buona parte degli ultimi titoli. E non sono quindi pensati per i videogiocatori amanti delle prestazioni top di gamma.