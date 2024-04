Non collegare mai la tua TV ad una presa elettrica multipla: il motivo ti lascerà di stucco

Forse non lo sapevate, ma non dovete mai collegare la TV ad una presa elettrica multipla. E il motivo vi lascerà di stucco.

Ci sono diversi aspetti legati ai dispositivi tech che si hanno in casa a cui bisogna sempre riporre la giusta attenzione. E non parliamo solo della loro scelta, con specifiche tecniche da valutare per poter godere del massimo dei vantaggi sempre e comunque, ma anche di elementi legati alla loro manutenzione che spesso giocano un ruolo decisivo.

Parlando nello specifico di TV, di recente è emerso un allarme che sta facendo parecchio discutere e che potrebbe interessare anche voi. Secondo quanto si legge, infatti, non bisognerebbe mai collegare questa tipologia di device ad una presa elettrica multipla. E il motivo vi lascerà di stucco, ecco che cosa hanno rivelato gli esperti. Così non sbaglierete più nulla e sarete certi di evitare problemi nel breve e nel lungo termine.

Mai collegare la TV ad una presa elettrica multipla: ecco perché

Pensate a situazioni in cui dovete collegare la vostra TV ad una presa elettrica multipla, come può essere una ciabatta. Magari in salotto avete tanti altri device che richiedono corrente, come il decoder, una lampada, Alexa e via dicendo. E dunque non potete sfruttare una sola presa, andando dunque ad optare per una soluzione più comoda ed intelligente.

Ma non sempre è così, anzi! Secondo quanto emerso, una TV non andrebbe mai collegata a prese di questo tipo. In quanto sebbene i filtri di linea siano dispositivi pensati per poter proteggere i dispositivi elettronici dai picchi di tensione, non sempre lavorano come dovrebbero. Per via della loro protezione incompleta contro le sovratensioni di energia.

Questo a lungo andare potrebbe portare a problemi non da poco per la vostra televisione. A partire dalla qualità dell’immagine e del suono, che potrebbero venire influenzati soprattutto per i modelli più vecchi e di bassa qualità. Con una perdita della nitidezza delle immagini e alcune interferenze con il suono non piacevoli per la vostra esperienza. E poi c’è il problema più grosso, ossia il sovraccarico e l’usura.

Quando ci sono più dispositivi collegati e la ciabatta non riesce a distribuire nella maniera migliore l’energia elettrica. Se proprio siete obbligati a una scelta di questo tipo, il grosso consiglio è di acquistare sempre prese elettriche multiple di qualità e che abbiano tutti i certificati di sicurezza del caso.