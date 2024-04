Nokia vuole riportare alcuni dei suoi vecchi cellulari sul mercato con nuove funzioni: i modelli che stanno tornando

Con questi nuovi modelli, Nokia dimostra che, nonostante l’evoluzione del mercato mobile, c’è ancora spazio per i classici.

Nokia, il gigante finlandese della telefonia, rimane uno dei marchi di telefonia mobile più conosciuti da chi ha vissuto tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. I suoi cellulari erano dispositivi tecnologici all’avanguardia e diffusi in tutto il mondo, finendo per diventare veri e propri simboli di un’epoca. La robustezza, l’affidabilità e la lunga durata della batteria erano le carte vincenti che avevano reso i telefoni di questo marchio onnipresenti.

Oggi, consapevole del forte legame affettivo che lega ancora molti utenti ai suoi dispositivi classici, Nokia sta pianificando di riportare sul mercato alcuni dei suoi modelli più iconici, arricchendoli ovviamente con le funzionalità che sono nate in questi anni di sua assenza dal mercato, e di cui nessun utente riesce più a fare a meno.

Tornano i modelli Nokia più amati: rimane l’iconico stile ma con nuove funzioni

HMD Global, l’azienda che oggi gestisce il marchio Nokia per la produzione di telefoni, ha recentemente annunciato il rilancio di tre storici modelli di cellulare: il Nokia 6310, il Nokia 5310 e il Nokia 230, tutti previsti nella loro nuova versione per il 2024. Questa mossa, che potrebbe sembrare una comune operazione nostalgia, si rivela in realtà strategica per tentare un astuto posizionamento nel mercato attuale.

Tra i modelli rilanciati ci sono il Nokia 6310, 5310 e 230, tutti previsti in nuove versioni per il 2024 – computer-idea.it

Dopo anni di modelli ultra-tecnologici, gli utenti sembrano infatti orientarsi sempre più verso la semplicità e l’affidabilità, rispetto alla complessità crescente degli smartphone moderni. Il nuovo Nokia 6310 mantiene l’essenza del suo predecessore, noto per la sua affidabilità e la lunga durata della batteria. Le specifiche tecniche sono state aggiornate per adattarsi alle esigenze odierne.

La nuova versione include una batteria potenziata da 1.450 mAh, superiore rispetto ai 1.150 mAh del modello del 2021, e introduce una porta USB-C per una ricarica più rapida e efficiente. Inoltre, il dispositivo mantiene la classica fotocamera VGA con flash, perfetta per catturare momenti quotidiani in maniera essenziale, senza troppi fronzoli.

Il rinnovato Nokia 5310 offre un design più ampio e alto rispetto al modello del 2020, per ospitare una batteria anch’essa migliorata a 1.450 mAh. Il telefono è equipaggiato con un nuovo chipset Unisoc 6531F, che garantisce prestazioni migliori, e un display LCD più grande di 2,8 pollici. Al netto di queste innovazioni, il 5310 conserva elementi del passato come gli altoparlanti duali e la radio FM interna, elementi molto apprezzati dagli amanti della musica nostalgici.

Infine, il Nokia 230 segue la linea dei suoi fratelli con aggiornamenti significativi ma mantenendo il design classico. Il dispositivo offre una batteria di maggiore capacità (1.450 mAh), connettività Bluetooth 5.0 e una porta USB-C, pur conservando lo schermo TFT da 2,8 pollici con 65K colori e le fotocamere da 2 MP. Questo modello è ideale per chi cerca un telefono funzionale, capace di soddisfare le necessità basiche di comunicazione.