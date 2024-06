Netflix sta organizzando un vero Squid Game con gli abbonati: ecco come si partecipa

Il colosso dello streaming si lancia in un innovativo progetto che promette di portare i fan all’interno dell’amata serie TV.

“Squid Game” è diventata in poco tempo una delle serie più popolari al mondo, conquistando milioni di spettatori grazie alla sua trama avvincente e alle sue sfide estreme e grottesche. Come molti altri prodotti di successo targati Netflix, ha saputo catturare l’immaginazione del pubblico a livello globale e conquistarsi un posto nella cultura pop di questi anni.

L’azienda, sempre pronta a sperimentare nuove forme di intrattenimento, ha quindi deciso di portare le avventure delle sue serie TV nel mondo reale, preparando una sorpresa che farà molto piacere ai suoi appassionati.

La piattaforma di streaming ha già dimostrato la sua capacità di innovare con diverse esperienze immersive e interattive, ma questa volta sembra essere pronta a superarsi. Netflix sta infatti lavorando su un progetto che permetterà ai fan di vivere in prima persona le emozioni e le sfide delle loro serie preferite, compreso l’emozionante Squid Game.

Uno Squid Game nella vita reale: il nuovo progetto di Netflix incuriosisce tutti

Netflix sta per lanciare nel 2025 delle vere e proprie sedi di intrattenimento, chiamate Netflix House, dove sarà possibile immergersi completamente nei mondi delle serie TV più amate. Le prime due location apriranno negli Stati Uniti, precisamente a King of Prussia in Pennsylvania e alla Galleria di Dallas. Questi spazi saranno dedicati interamente all’intrattenimento, con aree tematiche, cibo a tema e negozi di souvenir.

Le Netflix House offriranno ai visitatori esperienze immersive che permetteranno di vivere da vicino le atmosfere di show come “Bridgerton”, “Stranger Things” e “Squid Game”. Le previsioni per l’esperienza relativa a Squid Game sono particolarmente intriganti. Anche se non ci sono ancora dettagli specifici, è probabile che i fan possano partecipare a versioni adattate delle famose sfide della serie, come il Gioco del Biscotto o il Ponte di Vetro.

Gli spazi saranno progettati per ricreare fedelmente i set delle serie, offrendo un’esperienza coinvolgente e realistica. All’esterno, i visitatori saranno accolti da sculture e murales raffiguranti i personaggi più iconici degli show Netflix, creando un’atmosfera immediatamente riconoscibile e affascinante.

Per partecipare alle esperienze di Squid Game nelle Netflix House, gli abbonati Netflix dovranno probabilmente prenotare i loro biglietti in largo anticipo, data l’alta aspettativa e l’affluenza prevista. Molti esperti prevedono che Netflix implementerà un sistema di prenotazione online per gestire l’afflusso di visitatori e garantire che tutti abbiano la possibilità di partecipare alle attività.