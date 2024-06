Netflix presto gratuito? Quando arriva l’aggiornamento attesissimo

Netflix si prepara ad offrire un abbonamento totalmente gratuito? L’aggiornamento atteso da tempo potrebbe arrivare prestissimo, ecco perché.

Netflix starebbe ragionando su una rivoluzione davvero incredibile, che farebbe di sicuro la gioia di molti utenti in tutto il mondo. La piattaforma streaming, pioniera del settore, è riuscita a ad aumentare nuovamente gli introiti dopo un periodo di calo, non rinunciando mai alla qualità del catalogo e offrendo tanti prodotti diversi.

Solo di recente, l’attenzione mediatica è stata tutta rivolta alla terza stagione di Bridgerton, un successo incredibile che ha confermato la popolarità della serie portando milioni e milioni di visualizzazioni in tutto il mondo al servizio streaming.

Dopo aver rimosso la possibilità di condividere l’account e aggiungendo un piano base con pubblicità, pare proprio che Netflix stia pensando ad un piano totalmente gratuito per gli utenti. Ma come è possibile una soluzione del genere? In molti aspettano novità e incrociano le dita.

Netflix totalmente gratis? L’idea diventa possibile così

In passato, Netflix si era detta completamente contraria all’aggiunta della pubblicità sul servizio streaming, ma le leggi di mercato hanno cambiato la situazione; stando a quanto riportato da Bloomberg, però, proprio grazie alla pubblicità sarebbe ancora in piedi l’ipotesi di un piano totalmente gratuito, col passare del tempo una possibilità sempre meno utopica.

Gli introiti derivati dalla pubblicità restano secondari rispetto a quelli degli abbonamenti premium, ma nonostante questo (data anche la mole del traffico in streaming) non è escluso che in futuro gli annunci pubblicitari potrebbero arrivare a sostenere i costi, permettendo l’abbonamento gratuito.

Stando ai dati della società, sarebbero 40 milioni gli utenti che hanno scelto l’abbonamento con pubblicità: un numero non di certo trascurabile visto il totale degli abbonati (circa 200 milioni). Potrebbe solamente essere questione di tempo quindi, l’arrivo di un abbonamento gratuito con pubblicità: gli introiti degli spot potrebbero davvero permettere a Netflix di rendere l’esperienza gratuita, offrendo di fatto un servizio rivoluzionario.

Molti fan aspettano con ansia di ricevere buone notizie, con le possibilità che aumentano per la gioia di tutti quanti; l’azienda rifletterà bene sulle mosse da compiere per il prossimo futuro, nella speranza di aumentare i ricavi (e mantenendo la stessa qualità nei prodotti multimediali offerti) facendo allo stesso tempo contenti tutti i suoi abbonati.