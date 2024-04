Netflix, nuove uscite di maggio: arriva la serie più attesa dell’anno

Netflix, quali sono le serie e i film più attesi del prossimo mese di maggio. Cosa aspetta gli spettatori della piattaforma.

Maggio di solito è un mese di rilievo nella programmazione annuale di Netflix. Infatti questo periodo, che annuncia l’arrivo dell’estate, lancia sempre delle sorprese per gli spettatori della piattaforma in streaming. Si tratta di un modo per legare gli appassionati di serie e di cinema alla programmazione anche in vista della lunga stagione estiva.

Lo scorso anno fu il turno del grande successo La regina Carlotta, sulle vicende della giovanissima moglie di Giorgio III del Regno Unito, che ha letteralmente conquistato il grande pubblico di Netflix con una storia appassionante e mai banale. Con la nuova uscita si conferma tutta l’attenzione della piattaforma per prodotti che siano avvincenti, capaci di presentare grandi personaggi, ricchi di sfumature psicologiche e personali.

Netflix, le proposte per il mese di maggio

Il prossimo mese sarà la volta della terza serie dell’atteso Bridgerton, prodotto da Shonda Rhimes e ispirato alle vicende romantiche di Julia Quinn in piena epoca della Reggenza inglese, tra il 1810 e il 1820. La storia è composta da 8 episodi ed è centrata sulla storia di Penelope (con il suo alter ego Lady Whistledown) e Colin, mentre il nuovo capitolo avrà anche altri protagonisti.

Nella terza stagione Penelope si rende conto della distanza con Colin Bridgerton e mette da parte la cotta nei suoi confronti. Rimane ferma nella sua intenzione di sposarsi, tuttavia, per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, a debita distanza da madre e sorelle e mantenere così la sua indipendenza. I suoi tentativi di matrimonio però falliscono per la sua mancanza di autostima.

Nel frattempo Bridgerton è tornato dai suoi viaggi, ma resta deluso scoprendo che Penelope, l’unica che lo abbia mai accettato per ciò che è, lo tenga lontano. Deciso a riconquistare la sua amicizia, si propone per aiutarla a trovare marito e fiducia in sé stessa. Cosa che funziona alla perfezione, ma che spinge Bridgerton a domandarsi quali sono i suoi veri sentimenti verso la ragazza.

Le vicende si complicano con la rottura tra Penelope ed Eloise e le difficoltà nel mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown. Oltre alle vicende di Bridgerton c’è da segnalare la prima del film Sei nell’anima, dedicato all’icona del rock pop femminile Gianna Nannini, interpretata da Letizia Toni, e alla sua carriera musicale. Dunque appuntamenti attesi per gli appassionati di serie e di cinema italiano.