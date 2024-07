Netflix inizia ad avvisare gli abbonati: questo piano verrà rimosso, o si cambia o si perde tutto

Un piano di Netflix sta per essere rimosso: è una decisione da cui non si torna indietro. Che cosa sta per succedere?

Netflix sta prendendo delle decisioni particolari in questo periodo. Fra modifiche agli abbonamenti stessi e aggiornamenti ai cataloghi, gli utenti non sanno più che cosa pensare. C’è sempre la preoccupazione di un eventuale aumento dei piani in abbonamento, i quali potrebbero diventare più difficili da sostenere. Adesso, invece, dobbiamo assistere al cambiamento di un servizio che conosciamo abbastanza bene.

Si tratta di una decisione presa da Netflix proprio adesso. Molti utenti sono rimasti a bocca aperta, convinti che non potesse mai succedere. Eppure, contrariamente a tutte le aspettative, dovremo prepararci ad affrontare una nuova batosta. Ma in che cosa consiste il cambiamento effettuato da Netflix? Approfondiamo il discorso per capire di più sull’argomento.

Netflix, questo piano è stato cancellato per sempre: potrebbe essere il tuo

Non sono pochi gli utenti che hanno lanciato una segnalazione importante. Pare che il loro piano di abbonamento, in particolar modo quello “Base“, sta per essere cancellato per sempre. Questa decisione è riservata, per ora, soltanto agli utenti del Regno Unito e in Canada, i quali hanno ricevuto questo spiacevole messaggio. Il cambiamento sembra che sia dovuto ad una singola situazione.

Parliamo di una misura volta ad aumentare iscritti e a generare maggiori profitti. Il piano Base, che secondo Netflix non è più necessario, deve essere rimosso proprio per questa ragione. Molti utenti, quindi, dovranno decidere che cosa fare per continuare ad usufruire dei cataloghi della piattaforma streaming. Potranno abbonarsi ad un piano più costoso, oppure ad uno simile a quello Base ma con qualche differenza.

In ogni caso si avrà tempo fino al 31 luglio per decidere. Dopodiché sarà cancellato e, come è immaginabile, non si potrà più usare il servizio di Netflix. Parliamo di una decisione dura da realizzare, in quanto il piano Base era quello più economico fra tutti. Ora si dovrà spendere una cifra più alta per poter continuare a guadare Netflix. E forse tanti utenti, dopo questa scelta, potrebbero decidere di non farlo.

Per il momento non ci sono altre novità da riferire al riguardo, ma è sempre opportuno rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti della piattaforma. Purtroppo avvengono con una certa frequenza e sarebbe il caso di non perderceli. Soprattutto se hanno a che fare con i piani di abbonamento.